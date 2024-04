A forte e brilhante estrela de Hércules

Foto: AURÉLIO ALVES Hércules comemora gol no jogo Fortaleza x Cruzeiro, no Castelão, pela Série A 2024

Certamente, Hércules renderá muitos milhões aos cofres do Fortaleza em um futuro breve. Enquanto uma transferência à Europa não acontece, o meio-campista ainda vai dar muitas alegrias aos tricolores. E como é bom ver o jovem volante de 23 anos em campo.

Hércules é fruto do futebol moderno. E se tem uma posição que avançou nos novos conceitos é a da volância. Antigamente, quando se falava em volante, já se pensava no "cabeça de área", em marcação.

Mas hoje em dia se exige muito que o volante tenha características polivalentes, da marcação à construção ofensiva. E Hércules mescla com maestria força física, habilidade e finalização.

Corre por todos os lados do campo, desarma, distribui o jogo e aparece com homem surpresa na fase ofensiva da equipe. E Hércules gosta de balançar as redes. Não é todo volante que tem facilidade para marcar. O camisa 35 do Tricolor tem um arremate preciso na média distância.

Foi desta forma que ele já estufou as redes em 2024 duas vezes. É impressionante como o meio-campista voltou a atuar em alto nível, mesmo depois de ter sofrido uma grave lesão (rompimento ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e passado quase nove meses em recuperação.

Desde que retornou aos gramados, em março deste ano, Hércules recuperou o espaço no time titular rapidamente e já retomou o status de protagonista no time. Ele tem sido o diferencial positivo na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda nos últimos jogos, num momento de oscilação do Leão na temporada.

A atuação no Castelão deve ter chamado a atenção dos membros da comissão técnica de Dorival Júnior, da seleção brasileira, que estiveram no estádio observando a partida. Antes de se contundir, há quase um ano, o volante esteve numa pré-lista de convocação da Canarinho, na época sob o comando interino de Ramon Menezes.

São sete partidas disputadas, dois gols marcados e uma assistência. É só o começo de Hércules na temporada 2024. Os números devem subir, assim como a importância dele para a equipe.

O camisa 35, embora tenha características diferentes, pode ser o responsável por preencher a lacuna aberta desde a saída de Caio Alexandre. O ex-tricolor era mais um distribuidor de jogadas, enquanto Hércules já carrega mais a pelota e conclui melhor a gol.

Antes da lesão, o jovem volante vivia a expectativa, assim como o próprio Fortaleza, de uma transferência milionária para a Europa. Na iminência de uma saída, o jogador se lesionou. Um golpe duro. Mas, ao que tudo indica, Hércules soube absorver a "pancada" na carreira, amadureceu bastante no período de recuperação e voltou mais fortalecido.

O ano está apenas começando para o jogador do Leão. A estrela de Hércules é forte e brilhante.