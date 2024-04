Ceará passa mais de uma semana treinando e decepciona em retorno

Foto: Gabriel Silva/CearaSC Meia Lucas Mugni participa de criação ofensiva do Ceará contra o Mirassol pela Série B

A derrota do Ceará por 3 a 2 para o Mirassol, em partida válida pela segunda rodada da Série B, é, sem dúvida, um balde de água fria para os torcedores e para a própria equipe. Após mais de uma semana de treinamento dedicado, as expectativas estavam altas, mas a atuação em campo foi decepcionante.

O primeiro tempo deixou muito a desejar, com a equipe cearense sofrendo dois gols e demonstrando um desempenho abaixo do esperado. No entanto, no segundo tempo, houve uma reação louvável, com o Ceará conseguindo empatar o jogo em 2 a 2. Parecia que a virada estava ao alcance, mas infelizmente, a falta de consistência defensiva e o recuo permitiram ao Mirassol retomar a vantagem e garantir a vitória.

É verdade que as ausências de Erick Pulga e Saulo Mineiro no ataque certamente foram sentidas, mas isso não pode servir como desculpa para uma atuação tão irregular. O Ceará tinha a obrigação de apresentar um desempenho competitivo e consistente, independentemente das circunstâncias, e infelizmente falhou nesse aspecto.

Uma das maiores preocupações foi a falta de criatividade e efetividade no setor ofensivo. Faltou repertório e contundência para criar oportunidades claras de gol e pressionar o adversário de forma mais incisiva. Isso é algo que precisa ser corrigido urgentemente, pois a Série B é uma competição muito disputada e cada ponto perdido pode fazer diferença no final.

É importante que a equipe do Ceará reflita sobre essa derrota e trabalhe duro para corrigir os erros. A temporada é longa e ainda há muito caminho a percorrer. É fundamental que a equipe se mantenha focada, determinada e comprometida em busca dos seus objetivos. A torcida merece um desempenho melhor, e cabe aos jogadores e à comissão técnica fazerem jus ao apoio e à confiança depositados neles.

O próximo desafio do Alvinegro é o CRB pela 3ª fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 2. O duelo de ida acontece em Alagoas.