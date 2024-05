Desempenho do Ceará despenca e preocupa

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Lourenço admitiu a má fase do Ceará após derrota para o CRB na Copa do Brasil

Desde a conquista do título do Campeonato Cearense, o Ceará tem enfrentado uma série de resultados desfavoráveis, deixando torcedores preocupados com o desempenho do time. Após levantar a taça do Estadual, o time soma quatro partidas sem vitória, incluindo um início decepcionante na Série B, eliminação na Copa do Nordeste e derrota para o CRB no jogo de ida pela 3ª fase da Copa do Brasil.

Neste período, o técnico Vagner Mancini teve um intervalo de mais de uma semana só para treinamentos. Entretanto, o retorno ao calendário de jogos se tornou uma verdadeira frustração.

O embate diante do CRB pela Copa do Brasil é considerado valioso não só no âmbito desportivo pela oportunidade de alcançar as oitavas de final da Copa do Brasil, mas também pela cota milionária de R$ 3,4 milhões para quem avançar. A derrota por 1 a 0 em Maceió-AL, no fim do segundo tempo (filme repetido), revelou mais uma atuação desanimadora por parte do Ceará.

Num jogo crucial, a equipe demonstrou falta de energia, inspiração e comprometimento, sendo totalmente dominada pelo CRB. O gol dos alagoanos saiu de forma tardia e não representa o que foi o domínio do Galo da Praia.

A falta de criatividade e eficácia ofensiva ficou evidente, com o Ceará raramente ameaçando o adversário. Mesmo quando teve uma chance clara de marcar, a decepção continuou com o desperdício da oportunidade pelo paraguaio Jorge Recalde, que tem sido uma sombra do seu potencial.

Desde a final do Campeonato Cearense, o Ceará tem lutado para manter o nível de competividade que caracterizava seu jogo. Com três derrotas e apenas um empate, a defesa do time tem sido vazada repetidamente, sofrendo um total de sete gols, enquanto o ataque marcou apenas quatro.

Para complicar ainda mais a situação, o técnico Vagner Mancini está sem seu principal jogador, Erick Pulga, que se encontra no Departamento Médico.

A torcida do Ceará está apreensiva com a queda de desempenho da equipe. A euforia do título do Campeonato Cearense já deu lugar a preocupação com a situação do Vovô na Copa do Brasil e, principalmente, na Série B.