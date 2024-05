Despedida das férias no sertão

Foto: LUCAS MOTA/O POVO Passei meus últimos dias de férias no Interior do Ceará, visitando meus pais

No derradeiro ato das férias, embarquei rumo ao Interior, destinado a Pentecoste e Itapajé, terras de minha mãe Liduina e meu pai Marcondes, respectivamente. Quatro dias de um adeus temporário antes de retornar à rotina do batente.

A bordo do ônibus, que serpenteava em direção ao sertão, busquei companhia na literatura de João Ubaldo Ribeiro. "Sargento Getúlio" serviu de ponte, um reencontro com o espírito do Interior que me aguardava. Devorei o livro em um sopro, sentindo suas palavras se entrelaçarem com a paisagem e as pessoas ao meu redor.

O sertão cearense, com sua dureza e beleza, parecia um cenário extraído das páginas de João Ubaldo. A "macheza" ali é medida pelo tamanho do calção, e a insegurança, sufocada por declarações de valentia, espelhando o protagonista Getúlio.

Em Itapajé, meu pai e eu peregrinamos pelos bares da cidade. Cada parada, uma ouro e uma preta, e muitas histórias compartilhadas. Os botecos, com balcões rústicos, banheiros mal cuidados e prateleiras abarrotadas de cachaças, mantinham um brega estridente no ar. Do lado de fora, a brasa fumegante preparava iguarias, da tripa ao carneiro.

No bar de Cleilton, a vista era a estrada. Caminhões passavam incessantemente, enquanto mais uma ouro e uma preta desciam queimando a garganta. Estávamos rodeados por gente afável, sempre disposta a uma boa prosa, um aperto de mão firme e um sorriso franco.

Em meio ao brega mais sentido, surgiu um rock pesado. AC/DC irrompeu do nada, e eu, surpreso, mandei um vídeo para meu irmão André, beatlemaníaco e roqueiro de coração. Em sua homenagem, repeti a dose da ouro e preta.

Pelo centro de Itapajé, o comércio fervia numa manhã de sábado. Foi ali que encontrei uma raridade dos anos 2000: uma blusa do Remo por meros R$ 20. Vesti e não tirei mais.

Uma parada rápida no Silveira, outro bar icônico da cidade. Às doze em ponto, Silveira fecha as portas sem exceção. “Nem o Barack Obama entraria depois do meio-dia”, dizia meu pai. E eu, que em Fortaleza detesto andar de moto por medo do trânsito, no Interior me sentia livre, disposto a ser levado para qualquer lugar.

O domingo foi especial: aniversário de meu pai. Até minha mãe, que havia visto em Pentecoste, apareceu de surpresa. Fiquei responsável pela playlist, que navegou de João Nogueira a Zeca Pagodinho, passando por Bebeto e Jorge Ben. Teve até karaokê. Sem timidez, cantei Belchior, Raul Seixas e Jorge Ben. As apresentações foram terríveis, mas a alegria era imensa.

Rodeado pelos amigos de meu pai, que se tornaram meus também — Capemba, Tio Marcos, Gilvan, Baltazar e Marquinhos — brindamos até o último minuto antes de partir de volta para a Capital. Despedimo-nos com a promessa de retorno em breve. E assim, com o coração cheio de saudade antecipada, deixei o sertão para retomar aos dias de jornalismo.