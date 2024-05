Grêmio faz consulta à FCF sobre uso do estádio Presidente Vargas para GreNal na Série A

Foto: FABIO LIMA/O POVO Estádio Presidente Vargas pode sediar duelo entre Grêmio e Internacional pela Série A

O Grêmio fez uma consulta à Federação Cearense de Futebol (FCF) sobre a viabilidade de usar o estádio Presidente Vargas para mandar seu jogo contra o Internacional pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, ainda não há nada definido, e o tricolor gaúcho também estuda outras praças esportivas em Brasília e no Rio de Janeiro.

Devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o Grêmio retomou seu calendário de jogos no último dia 29 de maio, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Por lá, o Imortal mandará outros dois confrontos contra o Bragantino, neste sábado, 1º, pela Série A, e o Estudiantes, no próximo dia 8, pela Libertadores.

No momento, a diretoria gremista avalia a próxima logística para partidas como mandante enquanto a sua arena passa por processo de recuperação devido aos impactos da inundação em Porto Alegre.

Leia mais Pochettino, do Fortaleza, é o segundo jogador com mais assistências na Sul-Americana

Fortaleza deve receber propostas de clubes europeus por Kervin; saiba detalhes

Ceará possui dois retornos e dois desfalques para jogo diante do Coritiba

"No final do ano saio", diz presidente do Ceará sobre disputar reeleição Sobre o assunto Pochettino, do Fortaleza, é o segundo jogador com mais assistências na Sul-Americana

Fortaleza deve receber propostas de clubes europeus por Kervin; saiba detalhes

Ceará possui dois retornos e dois desfalques para jogo diante do Coritiba

"No final do ano saio", diz presidente do Ceará sobre disputar reeleição

Conforme o jornal Zero Hora, a tendência atualmente é que o Grêmio fixe uma nova "base" em Brasília. A ideia inicial é mandar as partidas contra o Botafogo, dia 16 de junho, e Internacional, dia 23, no estádio Mané Garrincha.

De acordo com a publicação, entre os pontos positivos de jogar em Brasília, estão a intensa presença de gaúchos no Centro-Oeste e a possibilidade de permanecer na região para visitar o Atlético-GO, em Goiânia, no próximo dia 26.

A capital cearense entra como possibilidade também porque o Grêmio visita o Fortaleza no dia 19 de junho. A rodada posterior é justamente o GreNal, com o tricolor gaúcho como mandante. Desta forma, a equipe comandada pelo técnico Renato Portaluppi já permaneceria no Ceará e faria duas partidas, reduzindo custos de logística.