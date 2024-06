Vitória do Fortaleza sobre o Grêmio tem alívio e alerta por gols perdidos

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Lucero comemora gol no jogo Fortaleza x Grêmio, no Castelão, pela Série A 2024

O Fortaleza fez o mais importante diante do Grêmio: vencer. Mais do que jogar bem, a equipe cearense precisava da vitória a qualquer custo para diminuir a pressão e subir na tabela da Série A, após uma sequência de três jogos sem triunfar e o ataque não marcar nenhum gol.

A vitória veio. O Fortaleza foi superior. Entretanto, fica o alerta de mais uma partida em que o ataque desperdiça chances claríssimas. Os gols perdidos, inclusive, quase custaram o triunfo. O Grêmio, mesmo com um a menos, colocou uma bola na trave nos acréscimos.

O Fortaleza fez um primeiro tempo equilibrado, sem tanto brilho, mas se mostrou mais organizado defensivamente. Chegou ao gol com um pênalti marcado por Lucero. Quando ficou com um a mais, cresceu na partida e criou ótimas oportunidades para balançar as redes e matar o jogo.

Martínez colocou bola na trave; Breno Lopes, Lucero e Pochettino tiveram chances claras, mas desperdiçaram.

Vale lembrar que Vojvoda testou uma nova formação com três volantes no meio de campo e Pochettino mais adiantado, quase como um terceiro atacante ao lado de Breno Lopes e Lucero. A movimentação do trio foi interessante com trocas de posição. Com mais treino, pode dar certo. A composição dos volantes também teve bastante movimentação, com liberdade maior para Martínez, que caía por vezes pela ponta direita. Mas não ficava restrito a este pedaço do campo e corria por todo lado, aparecendo em boas tramas do ataque.

Por um lado, é animador ver a equipe mostrar versatilidade tática e uma defesa mais sólida. Por outro, a ineficiência do ataque continua sendo uma pedra no sapato do Fortaleza. O desperdício de oportunidades claras é um problema que precisa ser corrigido com urgência, pois, em jogos futuros, a falta de precisão pode resultar em pontos preciosos perdidos.

A vitória contra o Grêmio é um alento e uma prova de que a equipe tem potencial para subir na tabela. No entanto, se quiser ambicionar posições mais altas, o Fortaleza precisa converter seu domínio em gols e evitar sustos desnecessários, como o quase empate no último minuto.

Vojvoda e sua comissão técnica têm trabalho pela frente. A torcida espera que o triunfo seja o ponto de virada e que o time cearense possa encontrar a consistência necessária para garantir um lugar de destaque no Campeonato Brasileiro. A vitória foi importante, mas o alerta está dado: é preciso melhorar a eficiência do ataque para que os próximos jogos não sejam tão sofridos.