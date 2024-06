Fortaleza e Ceará convivem com a irregularidade

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnicos Juan Pablo Vojvoda e Vagner Mancini no jogo Fortaleza x América-MG, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A

A temporada de 2024 tem sido marcada pela irregularidade para Fortaleza e Ceará. Desde o início do ano, ambas as equipes têm oscilado entre altos e baixos, sem conseguir manter uma consistência nas atuações. Essa gangorra de desempenhos e resultados reflete diretamente na incerteza que paira sobre as campanhas dos times na Série A e Série B, respectivamente.

Para os torcedores, a frustração é palpável. Em 2024, a dupla parece estar presa em um ciclo de inconstância que impede um desempenho sólido e confiável.

Vagner Mancini e Juan Pablo Vojvoda enfrentam o desafio de encontrar soluções para essa instabilidade. Contudo, as mudanças e ajustes até agora não têm sido suficientes para transformar o panorama atual.

No caso do Ceará, a sequência de três jogos sem vencer tirou o Vovô do G-4 para a 10ª posição. Nas últimas duas partidas, o ataque sequer balançou as redes.

O Alvinegro, embora tenha potencial para brigar pelas primeiras posições, encontra-se em uma campanha de meio de tabela marcada pela instabilidade. A equipe faz uma partida boa aqui, outra acolá, mas, logo em seguida, sucumbe em jogos onde a vitória parecia garantida. Esse comportamento errático mina a confiança, dificultando a projeção de um futuro promissor na competição.

Fortaleza, na Série A, enfrenta uma situação similar. O Leão apresenta uma campanha irregular no Brasileirão. Depois de dois confrontos sem vencer, entre eles uma goleada de 5 a 0 para o Cuiabá, o Tricolor voltou a triunfar diante do Grêmio. Apesar da vitória, a atuação não convenceu.

Juan Pablo Vojvoda, um treinador reconhecido por sua competência e estilo ofensivo, ainda não conseguiu encontrar a fórmula ideal para dar ao time a consistência necessária. A equipe alterna entre exibições convincentes e partidas decepcionantes, resultando em uma posição mediana na tabela da Série A.

O escrete do Pici ocupa a 12ª posição e tem um dos piores ataques da competição.

A temporada de 2024 ainda tem muitos capítulos a serem escritos, e tanto Ceará quanto Fortaleza têm a chance de reverter essa situação. No entanto, é imperativo que os treinadores consigam implementar uma estratégia que minimize os altos e baixos e leve as equipes a alcançarem uma regularidade que inspire confiança em suas campanhas.