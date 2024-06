Renato Kayzer no Fortaleza: esforço incontestável, mas gols escassos

Foto: Felipe Cruz / Fortaleza EC Renato Kayzer desperdiçou chances cruciais no empate do Fortaleza diante do Atlético-MG

Renato Kayzer vive um momento de complexidade no Fortaleza. Em seu segundo ciclo pelo clube, o atacante tem se destacado pelo esforço e dedicação em campo, mas o saldo negativo de sua passagem anterior e a seca de gols na atual fase criam um ambiente de pressão.

No recente empate em 1 a 1 contra o Atlético-MG, Kayzer foi um personagem central. Mesmo sem marcar, sua participação no jogo coletivo foi significativa, demonstrando empenho e boa movimentação. No entanto, a falta de precisão nos momentos decisivos se mostrou novamente um obstáculo. A melhor oportunidade de gol veio em um cabeceio que acertou a trave, simbolizando sua luta e frustração.

Kayzer soma dez partidas pelo time do Pici, em 2024, sem balançar as redes, um desempenho aquém das expectativas para um atacante de sua posição. Além disso, a estatística de ser o jogador que mais desperdiçou chances claras de gol na Série A, conforme o site Sofascore, reforça a necessidade urgente de aprimorar sua finalização. O histórico de polêmicas em sua primeira passagem pelo clube também contribui para a desconfiança da torcida, dificultando ainda mais sua aceitação e confiança na equipe.

Apesar disso, é essencial reconhecer sua entrega em campo. A crítica de falta de vontade, mencionada por vezes por torcedores, parece injusta diante de seu esforço visível. O técnico Juan Pablo Vojvoda tem defendido Kayzer, enfatizando sua dedicação tática e acreditando que os gols eventualmente virão.

Vojvoda valoriza o comprometimento do atacante com o plano de jogo, destacando a atitude positiva que Kayzer mantém, apesar das adversidades.

Para Kayzer, converter as chances que surgem é crucial. Sua contribuição ao jogo coletivo é importante, mas insuficiente se não vier acompanhada de gols. A confiança do treinador é um alicerce sobre o qual ele pode se apoiar, mas a pressão para marcar cresce a cada partida sem gol. O caminho para reverter essa situação envolve aprimorar a finalização e manter a mentalidade forte, usando o apoio de Vojvoda como motivação para superar a má fase.