Mesmo sem jogar, Neymar teve mais destaque do que Vini Jr contra a Costa Rica

Foto: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Neymar assiste à estreia do Brasil no SoFi Stadium, em Los Angeles, ao lado de Jimmy Butler, estrela da NBA

A estreia da seleção brasileira na Copa América foi marcada por uma atuação abaixo das expectativas de Vinicius Júnior, o atual melhor jogador do Brasil e forte candidato à Bola de Ouro. Contra a modesta Costa Rica, a promessa de um espetáculo de dribles e gols se transformou em uma exibição apagada que deixou torcedores e críticos preocupados.

Neymar, estrela indiscutível do futebol brasileiro e ausente dos gramados devido a uma grave lesão no joelho, estave presente nas arquibancadas do estádio ao lado dos "parças", entre eles o craque da NBA, Jimmy Butler. Suas reações capturadas e exibidas no telão do estádio ganharam mais destaque do que a performance de Vini Jr. dentro de campo. Uma situação inusitada e reveladora do quanto Neymar ainda é uma figura central na equipe, mesmo quando não joga.

Durante os 71 minutos em que esteve em campo, Vinicius não conseguiu finalizar nenhuma vez e falhou em todas as suas quatro tentativas de drible. Para um jogador que, no Real Madrid, é sinônimo de velocidade, habilidade e decisões decisivas, a frustração foi palpável. A torcida, esperançosa por um lampejo de genialidade, teve que se contentar com um passe de letra que resultou em uma finalização travada de Rodrygo. Pouco para quem carrega o peso de ser a referência ofensiva do Brasil.

A ausência de Neymar foi sentida, mas a falta de eficiência de Vinicius Júnior diante da meta adversária foi ainda mais preocupante. O domínio territorial sobre os costa-riquenhos não se traduziu em gols, evidenciando um problema na concretização das jogadas. Esperava-se que Vinicius fosse a figura a transformar esse domínio em vantagem no placar, mas ele não conseguiu corresponder.

O craque do Real Madrid, que fez uma temporada fantástica pelo clube conquistando a Champions League e o Campeonato Espanhol, ainda deve muito em termos de performance com a "amarelinha". Uma passagem apagada pela Copa América, inclusive, pode atrapalhar os planos em busca do prêmio de melhor jogador do mundo, no qual tem como principal concorrente o francês Kylian Mbappé, que está em disputa com sua seleção na Eurocopa.

O futebol é um esporte coletivo, mas as grandes seleções sempre tiveram seus protagonistas. Com Neymar fora de combate, espera-se que Vinicius Júnior assuma esse papel. No entanto, sua estreia apagada na Copa América sugere que ele ainda tem um longo caminho a percorrer para ser o líder que o Brasil precisa e o jogador que o mundo espera ver.

Os próximos jogos serão cruciais para Vini Jr. e para a seleção. É necessário que ele reencontre sua forma, sua confiança e a capacidade de decidir partidas. Caso contrário, a Canarinho pode enfrentar dificuldades maiores do que esperava, e o jovem astro pode ver seu sonho de ser o melhor do mundo mais distante.

O Brasil está no Grupo D da Copa América junto com Colômbia e Paraguai, além da Costa Rica. Após o empate sem gols, a seleção soma um ponto, assim como a sua adversária na estreia. Os colombianos lideram a chave depois de vencer o Paraguai por 2 a 1.