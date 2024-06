Vitória imponente do Fortaleza sobre o Palmeiras pode ser combustível por arrancada na Série A

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Lucero comemora gol no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão, pela Série A 2024

Em um confronto de alta dificuldade, o Fortaleza apresentou uma atuação de manual e venceu o Palmeiras por 3 a 0, marcando seu terceiro jogo consecutivo de invencibilidade na Série A. A exibição impecável do time comandado por Juan Pablo Vojvoda foi ainda mais impressionante considerando os nove desfalques que a equipe enfrentava. Este triunfo pode ser o impulso que o Fortaleza precisava para deslanchar de vez no campeonato.

Lucero: o herói da noite

O grande destaque da partida foi Lucero, que marcou dois dos três gols do Fortaleza. O atacante teve uma noite inspirada, demonstrando grande eficiência em frente ao gol e um papel crucial na vitória.

Em 90 minutos de jogo, além dos dois gols, Lucero registrou quatro finalizações, três delas no alvo, e uma taxa de acerto de passes de 80%. Sua performance foi decisiva para o resultado e mostra a importância de sua presença no ataque do Tricolor.

A partida também marcou o 100º jogo dele com a camisa do Leão. Ele soma 42 gols e 11 assistências no clube.

Estratégia e aplicação tática impecáveis

A vitória do Fortaleza não foi apenas fruto do brilho individual, mas também de uma aplicação tática exemplar. Vojvoda armou o time com três volantes, priorizando uma marcação forte que sufocou as principais armas do Palmeiras. A transição rápida, com Machuca e Pikachu como válvulas de escape, foi crucial para a eficiência ofensiva do Fortaleza, que, mesmo com menor posse de bola, esteve constantemente próximo de ampliar o placar.

Leia mais João Ricardo, do Fortaleza, é o goleiro com mais defesas e mais gols evitados na Série A

Pedro Augusto detém terceira maior média de desarmes entre os jogadores da Série A 2024

Pikachu quebra sequência de 17 jogos sem gols ou assistências pelo Fortaleza Sobre o assunto João Ricardo, do Fortaleza, é o goleiro com mais defesas e mais gols evitados na Série A

Pedro Augusto detém terceira maior média de desarmes entre os jogadores da Série A 2024

Pikachu quebra sequência de 17 jogos sem gols ou assistências pelo Fortaleza

A solidez defensiva também merece destaque. O Fortaleza conseguiu neutralizar o volume de chances claras do adversário, um dos times mais perigosos do campeonato, comandado pelo técnico Abel Ferreira.

Esta consistência defensiva, aliada à eficácia no ataque, formou a base para a vitória categórica.

Oportunidade de ascensão

Com a vitória, o Fortaleza chega a 17 pontos e pode alcançar os 20 pontos, igualando a pontuação do quinto colocado Cruzeiro, caso vença o próximo compromisso contra o Juventude no Castelão. Este cenário coloca o Tricolor em uma posição promissora para subir na tabela e lutar por posições mais altas.

Regularidade: a desafio a ser superado

Apesar do potencial demonstrado, uma crítica recorrente ao Fortaleza tem sido a falta de regularidade na temporada. Oscilações no desempenho têm impedido a equipe de consolidar uma sequência de bons resultados. No entanto, uma vitória de grande magnitude contra um adversário como o Palmeiras pode ser o catalisador que o escrete do Pici precisava para encontrar a consistência necessária.

Se a equipe conseguir manter o nível de desempenho apresentado, há boas chances de que o Tricolor se estabeleça como um dos concorrentes fortes na Série A, buscando posições ambiciosas e se mantendo na briga por vagas em competições continentais.