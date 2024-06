Fortaleza domina no 1º tempo, "cochila" no 2º, mas conquista vitória importantíssima e cola no G-6

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Breno Lopes disputa lance no jogo Fortaleza x Juventude, no Castelão, pela Série A 2024

Em um confronto disputado pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza triunfou sobre o Juventude com um placar de 2 a 1, alcançando 20 pontos e se aproximando do G-6. O time cearense está invicto há quatro jogos, acumulando dez pontos dos últimos 12 disputados, mostrando uma notável ascensão na tabela.

No primeiro tempo, o Fortaleza dominou a partida. O Tricolor, com uma postura agressiva, buscava o gol a todo momento, proporcionando um espetáculo aos torcedores. Lucero e Pikachu marcaram, colocando o Leão em vantagem por 2 a 0. O placar poderia ter sido ainda mais elástico se não fossem os gols perdidos.

Contudo, os desperdícios do primeiro tempo quase se tornaram um problema na segunda etapa. O Fortaleza recuou, permitindo que o Juventude, até então subjugado, crescesse no jogo. Nos 45 minutos finais, o Tricolor enfrentou dificuldades e passou por momentos de sufoco.

Esse "cochilo" do Fortaleza trouxe emoção ao jogo e riscos desnecessários para uma vitória que parecia garantida no intervalo. O Juventude diminuiu com um gol de Ewerthon e pressionou até o apito final, mas não conseguiu converter suas chances.

Para o Fortaleza, o resultado foi positivo. Mesmo com desfalques no Departamento Médico, o técnico Juan Pablo Vojvoda encontrou soluções criativas, improvisando quando necessário e garantindo os resultados positivos nos últimos quatro confrontos.

Após duas derrotas consecutivas na Série A, incluindo uma goleada de 5 a 0 para o Cuiabá, a equipe se reergueu, mostrando resiliência e conquistando uma sequência invicta, que inclui uma vitória expressiva sobre o Palmeiras.

Essa vitória solidifica o Fortaleza na parte de cima da tabela da Série A e impulsiona a equipe em busca do G-6 do Brasileirão.