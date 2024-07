Exclusivo: Pochettino, do Fortaleza, é o 2º estrangeiro com mais assistências no Brasil desde 2023

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Meia Pochettino no jogo Fortaleza x Grêmio, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

Tomás Pochettino vive um grande momento no Fortaleza, destacando-se como um dos principais assistentes entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro nas últimas duas temporadas. De acordo com um levantamento exclusivo do Sofascore para O POVO, o argentino é o segundo estrangeiro com mais assistências nesse período, com um total de 20 passes para gol em 104 partidas.

Pochettino está empatado com o uruguaio Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, que também distribuiu 20 assistências, mas em 76 jogos. O líder desse ranking é o colombiano Jhon Arias, do Fluminense, com 21 assistências em 86 partidas. O top-5 é completado pelo uruguaio Luis Suárez, ex-Grêmio, com 17 assistências em 54 jogos, e o argentino Cristian Pavón, do Atlético-MG, com 16 assistências em 72 partidas.

Confira o ranking:

Jhon Arias - 21 (86 jogos)

Giorgian De Arrascaeta - 20 (76 jogos)

Tomás Pochettino - 20 (104 jogos)

Luis Suárez - 17 (54 jogos)

Cristian Pavón - 16 (72 jogos)

Pochettino chegou ao Fortaleza em 2023, vindo do River Plate-ARG. Em sua temporada de estreia, ele foi peça fundamental na campanha do Leão, que se sagrou Pentacampeão Cearense, terminou em 10º na Série A e foi vice-campeão da Sul-Americana. No ano passado, o argentino marcou seis gols e deu dez assistências em 70 partidas.

Em 2024, o meia começou a temporada sendo utilizado como segundo volante, enquanto o técnico Vojvoda buscava alternativas para suprir a saída de Caio Alexandre para o Bahia. No entanto, com o decorrer da temporada, Vojvoda reposicionou Pochettino como meia avançado, responsável pela criação das jogadas ofensivas, e o argentino voltou a brilhar.

Em 34 partidas até o momento, ele marcou três gols e deu dez assistências, incluindo uma atuação épica contra o Boca Juniors no Castelão, pela Sul-Americana, onde contribuiu com três passes decisivos para a vitória do Fortaleza. Na última apresentação, na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, o camisa 7 deu um lindo lançamento para Pikachu fazer o segundo gol do Tricolor.

Pochettino: meia com o segundo maior número de assistências entre os times da Série A em 2024

Segundo o levantamento exclusivo do Sofascore, Pochettino é o segundo meia com o maior número de assistências no ano, empatado com Matheus Pereira, do Cruzeiro.

Com dez assistências em 35 jogos, Pochettino está apenas atrás de Shaylon, do Atlético-GO, que lidera o ranking com 13 assistências em 33 partidas. Matheus Pereira iguala Pochettino em número de assistências, mas com menos jogos disputados, totalizando 29 partidas. O top-5 deste ranking é completado por Helinho, do Red Bull Bragantino, e Biel, do Fluminense, ambos com nove assistências em 29 e 33 jogos, respectivamente.

Confira o ranking de assistências em 2024

Shaylon - 13 (33 jogos)

Matheus Pereira - 10 (29 jogos)

Tomás Pochettino - 10 (35 jogos)

Helinho - 9 (29 jogos)

Biel - 9 (33 jogos)