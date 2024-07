Ceará encaminha contratação de artilheiro do Confiança na temporada

Foto: Mikael Machado/ADC Atacante Lucas Rian, que está no Confiança, será o novo reforço do Ceará

O Ceará está prestes a concretizar um reforço para o seu ataque na Série B. O clube avançou na negociação de empréstimo do atacante Lucas Rian, de 24 anos, artilheiro do Confiança na temporada. O ponta é destaque da equipe sergipana com seis gols marcados em 19 jogos disputados pela equipe sergipana.

Lucas Rian atualmente defende o Confiança por empréstimo, cedido pelo Matsumoto Yamaga, do Japão, dono dos direitos federativos e econômicos do atleta. Conforme apurado pela coluna, o clube japonês aceitou reemprestar o atleta ao Ceará, em uma negociação que inclui uma opção de compra ao final da temporada. Esta movimentação pode ser decisiva para o futuro do atacante, que já despertou o interesse de outros clubes, incluindo um da Série A e cinco da Série B.

O Alvinegro aguarda agora apenas a liberação da documentação por parte do Matsumoto Yamaga para finalizar a transação. A expectativa é que todos os trâmites burocráticos sejam resolvidos nos próximos dias, permitindo que Lucas Rian se junte ao elenco cearense em breve.

Antes de se despedir do Confiança, Lucas Rian entrará em campo neste domingo, dia 7, em seu último jogo pelo clube, em um confronto importante contra o Ypiranga-RS, válido pela Série C. O atacante teve passagens anteriores por Atlético Gloriense-SE e Lagarto-SE.

Lucas Rian aparece como opção de beirada. Após a saída de Janderson, que será emprestado ao Atlético-GO, o Ceará tem atualmente como peças do setor os atacantes Erick Pulga, Facundo Castro, Aylon e João Victor.

Embora o Ceará esteja punido pelo transferba, a diretoria espera resolver o atraso relacionado ao pagamento de parcela da compra de Saulo Mineiro junto ao Yokohama FC, do Japão, neste segunda-feira, 8, e estar apto para contratar na próxima janela de transferências, que abre a partir do dia 10 de julho.