Vitória sobre o Cruzeiro mostra força do elenco do Fortaleza e faz torcida sonhar com título

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Substituto de Lucero, Renato Kayzer marcou o gol da vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro na Série A

A vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro por 2 a 1 na Série A não foi apenas mais um resultado positivo, mas uma demonstração de força e estratégia que coloca o Tricolor na 3ª colocação do Brasileirão e alimenta o sonho da torcida cearense de conquistar o título nacional.

O Fortaleza entrou em campo sem dois dos seus principais jogadores: Lucero e Pochettino, artilheiro e garçom da equipe, respectivamente. Mesmo com esses desfalques significativos, o técnico Juan Pablo Vojvoda conseguiu montar um time competitivo e corajoso. A aposta em Renato Kayzer, em meio ao contexto de desconfiança desde o seu retorno, para substituir Lucero se mostrou acertada, com o atacante marcando o gol da vitória.

Leia mais Paz pede 45 mil torcedores do Fortaleza contra o Criciúma e brinca: "Se não tiver, vou embora"

Vojvoda analisa vitória do Fortaleza e exalta Kayzer: "Atacante de que necessitamos"

Kayzer revela que pensou em aposentadoria após lesão e comenta apoio do filho em volta por cima

Vojvoda chega à marca de 250 jogos pelo Fortaleza com vitória sobre Cruzeiro Sobre o assunto Paz pede 45 mil torcedores do Fortaleza contra o Criciúma e brinca: "Se não tiver, vou embora"

Vojvoda analisa vitória do Fortaleza e exalta Kayzer: "Atacante de que necessitamos"

Kayzer revela que pensou em aposentadoria após lesão e comenta apoio do filho em volta por cima

Vojvoda chega à marca de 250 jogos pelo Fortaleza com vitória sobre Cruzeiro

A ousadia de Vojvoda foi além. Ao perceber a ineficácia do esquema com três volantes, ele fez uma substituição crucial ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, trocando Pedro Augusto pelo meia-atacante Kervin Andrade. Essa alteração mudou a dinâmica do jogo, tornando o Leão mais agressivo e criativo, o que foi essencial para superar a Raposa, que até então mantinha 100% de aproveitamento em casa no Brasileirão.

A campanha e a consolidação na Série A

Nos últimos 12 jogos, o Fortaleza tem mostrado uma consistência impressionante. Com nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota neste recorte, a equipe cearense ascendeu na tabela e consolidou-se como uma das forças do campeonato. As vitórias contra rivais diretos como Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Cruzeiro demonstram a capacidade do time de competir em alto nível e obter resultados expressivos.

A defesa tem se mostrado sólida, e o ataque eficiente, mesmo com a rotação de jogadores devido a desfalques. A profundidade do elenco e a habilidade de Vojvoda em gerir o grupo são fatores decisivos para o sucesso do Tricolor do Pici até aqui.

Sonho de título

A torcida do Fortaleza tem motivos para sonhar. A equipe está a apenas quatro pontos do líder Botafogo e apresenta um futebol que mistura disciplina tática e ousadia ofensiva. No entanto, é preciso cautela. Os concorrentes diretos pelo título, como Botafogo, Palmeiras e Flamengo, possuem investimentos e elencos mais robustos. Além disso, a temporada é longa e desgastante, especialmente com o Fortaleza ainda disputando a Sul-Americana.

A briga por uma vaga na Libertadores, no entanto, é uma realidade palpável e já seria uma grande conquista para o clube. O trabalho de Vojvoda e a performance dos jogadores têm sido exemplares, e a continuidade deste desempenho pode sim levar o Leão a lutar por algo maior.