Duelo contra o Mirassol tem cenário de "final" para o Ceará por sonho de acesso

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Léo Condé retorna ao comando da equipe do Ceará após se recuperar de cirurgia

O confronto entre Ceará e Mirassol, marcado para hoje, no Castelão, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, transcende as expectativas normais de uma partida de início de segundo turno. Para o Alvinegro de Porangabuçu, a partida se desenha como uma "final".

O Ceará, atualmente com 29 pontos, precisa urgentemente de uma vitória para se aproximar do G-4, não deixar os concorrentes abrirem vantagem e manter viva a esperança de acesso à Série A. Com uma diferença de apenas quatro pontos para o G-4, superar o Mirassol é uma necessidade imperiosa.

O cenário de urgência em que o Ceará se encontra é, em grande parte, consequência de um início de campeonato aquém das expectativas. A campanha oscilante nas primeiras rodadas deixou o time em uma posição desconfortável na tabela, obrigando a recuperar terreno com vitórias consecutivas.

Após campanha para lotar o Castelão, Ceará confirma mais de 30 mil torcedores contra o Mirassol

A chegada do técnico Léo Condé injetou novo ânimo na equipe, que conseguiu engatar uma sequência invicta de quatro jogos, até ser freada por uma arbitragem controversa na derrota por 2 a 1 contra o Goiás, na rodada passada. Esse revés não só interrompeu o bom momento do time, como também aumentou a pressão para o próximo compromisso, contra um adversário direto.

O Ceará terá pela frente um Mirassol em grande fase. A equipe comandada por Mozart Santos vem de uma sequência invicta de cinco jogos, com quatro vitórias e um empate, além de uma defesa extremamente sólida, que não sofreu gols nesse período. O Mirassol, com 35 pontos, divide com o Santos o posto de segunda melhor defesa do campeonato, com apenas 14 gols sofridos, o que torna o desafio ainda mais complexo para o Vovô.

Apesar da força defensiva do rival paulista, o Ceará tem um trunfo importante: o ataque. O Vovô é o segundo mais goleador da Série B, e o poder ofensivo pode ser decisivo para furar o bloqueio. O retorno de Léo Condé à beira do campo, após duas partidas ausente por cirurgia, também é um fator que pode influenciar positivamente o desempenho da equipe, que busca reagir rápido diante de um Castelão lotado.

A última rodada foi um duro golpe para o Ceará, que não só perdeu para o Goiás, mas também viu cinco de seus principais concorrentes diretos na parte de cima da tabela vencerem seus compromissos.

Santos (1º), Novorizontino (2º), Mirassol (3º), América-MG (4º) e Sport (5º) abriram vantagem, tornando ainda mais vital um resultado positivo neste sábado. Uma vitória do Ceará, ademais de proporcionar uma importante recuperação na tabela, pode aproximar o time do G-4, especialmente considerando os confrontos diretos da rodada.

Uma vitória significaria não apenas três pontos, mas também uma rápida resposta na competição e um recado direto aos concorrentes de que o time está vivo pelo acesso.