Fortaleza toma susto, mas ativa modo "carrasco dos argentinos" e avança na Sul-Americana

Foto: FCO Fontenele/O POVO Pikachu e Lucero marcaram na vitória do Fortaleza sobre o Rosario Central nas oitavas de final da Sul-Americana

O Fortaleza continua consolidando sua reputação como o carrasco dos clubes argentinos na Arena Castelão. Em uma noite de grandes emoções, o Tricolor do Pici deu um passo adiante na Copa Sul-Americana ao superar o Rosario Central por 3 a 1, assegurando vaga nas quartas de final da competição. O placar agregado de 4 a 2 reflete a capacidade do Leão de superar adversidades e confirmar seu favoritismo, ainda que tenha vivido momentos de tensão antes de garantir a classificação.

Após um empate por 1 a 1 na partida de ida, na Argentina, o cenário parecia controlado para o Leão. Porém, o primeiro tempo no Castelão foi de frustração para a torcida.

Sem Matheus Rossetto, lesionado, o técnico Juan Pablo Vojvoda optou por uma dupla de volantes formada por Pedro Augusto e Zé Welison. A estratégia, entretanto, não surtiu o efeito desejado.

A marcação até foi consistente, mas o preço pago foi a perda de criatividade no meio de campo, com Pochettino sobrecarregado na tentativa de organizar as jogadas ofensivas. O reflexo disso foi um Fortaleza travado e pouco ameaçador, que viu Lucero ser isolado no ataque, enquanto o Rosario Central, bem posicionado defensivamente, controlava o ímpeto dos cearenses.

Com um primeiro tempo sem brilho e praticamente sem chances claras de gol, o Fortaleza sabia que algo precisava mudar. E mudou. Vojvoda ajustou a equipe durante o intervalo, colocando Lucas Sasha e Hércules em campo. O resultado foi imediato. O Tricolor retornou com uma intensidade renovada, o que se tornou a chave para virar o jogo.

No entanto, o início da segunda etapa trouxe um susto. O Rosario Central aproveitou uma de suas únicas armas ofensivas, a bola aérea, para abrir o placar. Um balde de água fria que, por instantes, pareceu colocar em risco a trajetória tricolor na competição.

Mas foi neste momento que o Fortaleza ativou o seu modo "carrasco dos argentinos". O time reagiu com rapidez e qualidade, provando que tem poder de fogo para responder às adversidades. Sasha, que entrou muito bem na partida, encontrou Pikachu com um passe preciso, e o camisa 22 deixou Lucero na cara do gol para empatar a partida.

A partir dali, o Fortaleza dominou as ações. O segundo gol veio com Pikachu, um jogador que tem o dom de aparecer nos grandes jogos. Sempre decisivo, ele balançou as redes e trouxe de volta o controle da partida para os cearenses.

O Rosario Central não teve mais forças para reagir, e o Tricolor continuou pressionando até o terceiro gol, desta vez com Lucas Sasha, premiando sua excelente atuação ao entrar na partida e dar nova dinâmica ao meio de campo.

O placar final refletiu não apenas a superioridade do Fortaleza, mas também sua capacidade de manter a frieza diante da pressão e de confirmar o status de algoz dos argentinos como mandante.

Com cinco vitórias e dois empates em sete jogos contra clubes do país vizinho, o Leão segue invicto como mandante contra equipes argentinas. Boca Juniors, San Lorenzo, Independiente, River Plate, Estudiantes e agora o Rosario Central já foram incapazes de superar o Fortaleza em casa.

A vitória classificou o Leão para as quartas de final, onde enfrentará o Corinthians, com a expectativa de mais um grande duelo. A partida de ida será no Castelão, enquanto a volta, em São Paulo. O embate é a reedição da semifinal da Sul-Americana 2023.