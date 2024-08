Zaga do Ceará se redime contra CRB, passa em branco e constrói jogadas de gols

Foto: Willian Pequeno / Ceará SC David Ricardo em atuação pelo Ceará contra o CRB-AL pela Série B 2024

A vitória do Ceará por 2 a 0 sobre o CRB marca uma reação importante para o time, especialmente no setor defensivo. Após uma sequência de cinco jogos sofrendo gols, a zaga alvinegra finalmente se redimiu, não só pela solidez na marcação, mas também pela participação decisiva na construção ofensiva, algo que vinha sendo um problema constante para a equipe de Léo Condé.

O primeiro destaque vai para a presença de Ramon Menezes, que substituiu Matheus Felipe, expulso na rodada anterior. Sua contribuição foi vital, não só para manter o CRB longe da meta defendida por Richard, mas também para dar uma nova dinâmica à saída de bola do Vovô. Em várias partidas, o Ceará vinha sofrendo com erros graves neste setor, que culminavam em contra-ataques perigosos e até em gols dos adversários. Contra o CRB, essa realidade mudou.

O passe vertical de Ramon, que resultou na jogada do primeiro gol, foi um ponto crucial. Ao quebrar as linhas de marcação do CRB com um toque preciso, ele iniciou uma jogada que culminou no gol de Aylon, evidenciando uma transição ofensiva rápida e eficaz.

Leia mais CBF define árbitro alagoano para apitar Ceará x Novorizontino pela Série B

Adversário do Ceará, Novorizontino tem melhor campanha da Série B como visitante

Ceará marcou em oito dos nove jogos disputados na "Era Condé" Sobre o assunto CBF define árbitro alagoano para apitar Ceará x Novorizontino pela Série B

Adversário do Ceará, Novorizontino tem melhor campanha da Série B como visitante

Ceará marcou em oito dos nove jogos disputados na "Era Condé"

No segundo gol, David Ricardo, que vinha sendo um dos alvos das críticas devido aos erros frequentes na saída de bola, teve um papel determinante. Seu lançamento preciso para Pulga, nas costas da defesa do CRB, proporcionou ao atacante a oportunidade de ampliar a vantagem, mostrando que, além de corrigir suas falhas defensivas, ele foi capaz de oferecer uma contribuição ofensiva de qualidade.

Os laterais, que também tinham suas falhas, mostraram segurança. E, quando exigido, Richard fez defesas tranquilas. A entrada de Richardson no meio-campo também foi um movimento inteligente de Léo Condé. Com ele, a equipe ganhou mais proteção defensiva.

Essa vitória não só devolve ao Ceará a confiança, mas também quebra um tabu incômodo contra o CRB, um adversário que vinha se tornando um carrasco em momentos decisivos, como nas eliminações recentes na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Agora, o Ceará está apenas a quatro pontos do G-4.

O que falta no Ceará em sua campanha na Série B é equilíbrio. Quando Léo Condé foi contratado para substituir Vagner Mancini, ficou claro desde a sua chegada que o principal desafio era arrumar a defesa. A atuação diante do CRB é o primeiro passo.

Quando ataque e defesa alcançarem sintonia, o Ceará poderá sonhar com algo a mais na Série B. Há um longo caminho pela frente. Atualmente, o Alvinegro é o time mais goleador do campeonato, com 35 tentos, e o quinto mais vazado.