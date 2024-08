Fortaleza se tornou a pedra no sapato do Corinthians

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Zagueiro Félix Torres e meia Pochettino disputam lance no jogo Corinthians x Fortaleza, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

O Fortaleza se consolidou como a verdadeira pedra no sapato do Corinthians, e o reencontro entre essas equipes neste domingo, dia 25, na Arena Castelão, promete ser mais um capítulo dessa história recente de vantagem tricolor.

Desde agosto de 2022, o Leão tem dominado os duelos contra o Timão, sustentando uma invencibilidade e um aproveitamento de 66,6% nos últimos seis confrontos. O time cearense venceu três vezes, todas dentro de casa, e empatou outras três, em São Paulo.

Essa sequência de resultados positivos não é mero acaso. Ela reflete a ascensão do Fortaleza sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, que transformou o time em uma potência regional capaz de competir de igual para igual com gigantes do futebol brasileiro e brigar pelo título da Série A.

No recorte recente, o encontro mais emblemático aconteceu na semifinal da Sul-Americana, quando o Tricolor eliminou o Corinthians, empatando na Neo Química Arena e vencendo no Castelão. O histórico reforça a narrativa de que o escrete cearense se tornou um adversário indigesto para os paulistas.

Kuscevic, do Fortaleza, é convocado pelo Chile para jogos das Eliminatórias

Calebe volta a treinar e pode ser opção para Vojvoda em Fortaleza x Corinthians

Fortaleza defende invencibilidade de cinco anos contra o Corinthians como mandante

O momento atual dos dois clubes só aumenta o contraste entre suas realidades. Enquanto o Fortaleza ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e ostenta uma sequência impressionante de 11 jogos de invencibilidade, — com nove vitórias e dois empates —, o Corinthians vive um verdadeiro calvário.

O Timão está na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos. Para piorar, é o pior visitante da Série A, com um pífio aproveitamento de 16,7%. Em contraste, o Fortaleza é o melhor mandante da competição, transformando a Arena Castelão em território extremamente hostil para os adversários.

O duelo deste domingo, no entanto, vai além da disputa pelos três pontos no Brasileirão. Ele carrega o peso de uma rivalidade que vem sendo aflorada nos últimos anos, marcada pelos confrontos decisivos e pela crescente prevalência do Fortaleza sobre o Corinthians.

E essa rivalidade ganhará novos capítulos em setembro, quando os dois clubes se enfrentarão nas quartas de final da Sul-Americana, reeditando a semifinal de 2023. O Leão terá novamente a oportunidade de reafirmar sua supremacia e mostrar que sua ascensão não é passageira.

Em 2024, os times se enfrentaram no primeiro turno do Brasileirão, em São Paulo, onde terminaram empatados sem gols. Agora é a vez dos paulistas encararem a torcida tricolor inflamando o Castelão.

Esse é o cenário perfeito para o Fortaleza reafirmar sua condição de pedra no sapato do Corinthians. Mais do que isso, é a chance de consolidar ainda mais seu espaço entre os grandes do futebol brasileiro, algo que o clube vem fazendo com mérito. A vitória no Castelão pode culminar na conquista da liderança da Série A, além de afundar ainda mais o Corinthians em sua luta contra o rebaixamento.