Fortaleza em briga pela liderança e contra os céticos

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda comemora vitória no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024

O Fortaleza tem em mãos uma oportunidade de ouro: confirmar a liderança da Série A com uma vitória sobre o Botafogo, seu principal concorrente no momento. Com 48 pontos, o Leão lidera o campeonato por um ponto de diferença e, ao contrário do que muitos insistem em acreditar, não se trata de sorte ou acaso.

O selecionado cearense comandado por Juan Pablo Vojvoda vem quebrando tabus, superando desconfianças e, acima de tudo, jogando o melhor futebol da competição.

Existe uma turma que aguarda a derrota do Fortaleza como se fosse uma chance de derrubar o que o clube construiu até aqui. Uma vitória sobre o Botafogo neste duelo direto esfregaria na cara dos céticos o trabalho consistente feito no Pici. Nesta mesma Série A, o Leão já bateu outros fortes concorrentes, como o Palmeiras, no Castelão, e o Flamengo, em pleno Maracanã.

A mídia nacional, muitas vezes concentrada nos grandes centros, tende a subestimar a força do Fortaleza, mas é impossível ignorar os números: 12 jogos de invencibilidade e uma sequência avassaladora de 13 vitórias consecutivas em casa. Como podem ainda duvidar do Tricolor?

Sim, há um tabu contra o Botafogo. A última vitória sobre os cariocas foi em 2020, e nos cinco confrontos mais recentes, o Fortaleza saiu sem o resultado esperado. Mas de tabus, Vojvoda entende. Desde sua chegada, o argentino já desfez vários, e este confronto no Rio de Janeiro pode ser mais um capítulo em que o clube do Pici quebra paradigmas. Os "sulistas" que acham que o Fortaleza tem prazo de validade na liderança vão ter que rever suas percepções se o time sair com os três pontos do Nilton Santos.

Enquanto outros times perdem peças e caem de rendimento, Vojvoda mantém seu elenco competitivo com um sistema de rodízio inteligente. O Fortaleza pode não ter as estrelas milionárias do Botafogo, que hoje é comandado por John Textor em um projeto de SAF robusto, mas, dentro de campo, o time cearense se impõe. E a eficiência, a capacidade de manter o nível alto mesmo com mudanças constantes, é o que faz o Leão ser, de fato, o líder do campeonato com méritos.

Para o Fortaleza, esta é a hora de calar os críticos de vez e demonstrar que, longe de ser um "cavalo paraguaio", é o time mais sólido da Série A. Se conseguir abrir quatro pontos de vantagem, o time de Vojvoda terá dado um passo importantíssimo para consolidar o que já vem mostrando: não é sorte, é trabalho.