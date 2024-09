A volta de Calebe e o peso de seu talento para o Fortaleza na reta final de 2024

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Meia Calebe no jogo Fortaleza x Retrô, no Castelão, pela Copa do Brasil 2024

O retorno de Calebe ao Fortaleza não poderia ter acontecido em um momento mais crucial. Após um longo período afastado devido a lesões, o camisa 10 voltou a campo no último dia 11, contra o Internacional, jogando apenas oito minutos.

Para quem vê de fora, pode ter parecido insignificante, mas para os que acompanham o Tricolor foi um alento. Com uma sequência decisiva à frente, tanto na Série A, onde o Leão ainda sonha com o título, quanto nas quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Corinthians, ter Calebe novamente disponível é muito mais do que apenas uma opção a mais no elenco.

O meia de 24 anos tem um estilo de jogo que encanta. Ele representa uma raridade no futebol moderno, com a cadência de um camisa 10 clássico, daqueles que parecem ver o jogo com mais clareza que os outros. Sua canhota, mágica, é capaz de transformar uma jogada comum em uma oportunidade clara de gol. Além disso, o drible leve, típico do brasileiro, faz dele um jogador que resgata a essência do bom futebol.

O grande problema para Calebe, no entanto, tem sido a sequência de lesões. Desde março, quando se lesionou na final do Campeonato Cearense, o meia praticamente não conseguiu ajudar o escrete tricolor. Foram apenas 13 jogos em 2024, um número baixo para alguém com seu talento.

Mesmo assim, sua importância para o time é indiscutível. Neste momento, ainda que ele não tenha condições de atuar por 90 minutos por falta de ritmo de jogo, a simples presença de Calebe no elenco já é um alívio.

O Fortaleza atravessa um momento de instabilidade, com duas derrotas seguidas e problemas claros na criação ofensiva. É nesse cenário que Calebe se torna essencial. Seu retorno não se trata apenas de um recurso tático a mais, mas da possibilidade de devolver ao time um nível de qualidade que tem feito falta nas partidas mais recentes.

Embora não se saiba com precisão por quanto tempo Calebe conseguirá atuar nos próximos jogos, é inegável que ele será um fator decisivo. Um meia cerebral, capaz de organizar o time e dar a cadência necessária para enfrentar adversários duros, tanto no Brasileirão quanto na Sul-Americana.

Para o Fortaleza, que tem grandes ambições na temporada, Calebe pode ser a peça-chave para destravar o potencial ofensivo do time e reconduzi-lo aos caminhos das vitórias.

Aos 24 anos, ele ainda tem muito a oferecer. As lesões limitaram seu impacto em 2024, mas, se conseguir manter a forma e escapar de novos problemas físicos, seu retorno será determinante para o Leão alcançar seus objetivos. O maestro está de volta, e o Tricolor precisa de sua sinfonia para brilhar nas decisões que estão por vir.