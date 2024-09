Matheus Felipe vive péssimo momento e compromete Ceará com titularidade

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Matheus Felipe, do Ceará, vive péssima fase

A fase de Matheus Felipe no Ceará tem sido preocupante, especialmente para um jogador que carrega a braçadeira de capitão. O zagueiro falhou novamente, desta vez no primeiro gol da Chapecoense, ao perder a disputa aérea com Jonathan, que resultou no tento adversário com uma contribuição negativa também do goleiro Richard. A sequência de erros tem gerado desconfiança, tanto na torcida quanto em sua capacidade de liderar a defesa alvinegra.

Léo Condé, técnico da equipe, mantém a confiança no defensor, mas esse apoio incondicional pode estar comprometendo o rendimento do time. É compreensível que Matheus Felipe tenha liderança interna, o que o colocou como capitão, mas, no momento, sua titularidade vem custando caro em termos de resultados.

O recorte recente de suas atuações evidencia a fragilidade do camisa 42 em momentos cruciais. Contra o Operário e o Mirassol, suas falhas também foram determinantes para os gols sofridos, e a expulsão diante do time paulista agravou ainda mais a situação.

A insistência em Matheus Felipe como titular, mesmo diante de tantos equívocos, levanta a necessidade de Léo Condé reavaliar suas convicções. Por mais que o zagueiro tenha um papel importante dentro do elenco, o coletivo deve ser prioridade.

Jogos no banco podem ser uma solução para que Matheus recupere sua confiança sem expor a equipe com mais deslizes. O Ceará precisa de uma defesa sólida para almejar uma campanha pelo G-4 da Série B, e, no momento, Matheus Felipe não tem entregado o nível esperado.

A manutenção de um jogador em má fase na zaga compromete a confiança de todo o sistema defensivo e, por consequência, os resultados do Ceará. Léo Condé deve tomar uma decisão difícil, mas necessária, se quiser evitar que mais pontos sejam desperdiçados por erros individuais.