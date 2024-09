Fortaleza precisa de vitória inédita contra o Corinthians por classificação na Sul-Americana

Foto: Samuel Setubal/O POVO Fortaleza e Corinthians se enfrentaram na Arena Castelão pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O Fortaleza se encontra em uma situação delicada após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, em pleno Castelão, pelas quartas de final da Sul-Americana. A equipe cearense, que não perdia em casa desde março, viu seu mando de campo ser neutralizado por um Timão superior em todas as fases do jogo. Diante de quase 47 mil torcedores, o Leão do Pici apresentou uma postura apática, incapaz de impor seu futebol e foi amplamente dominado pelo adversário, especialmente no segundo tempo.

O desafio agora é gigantesco: buscar a classificação em São Paulo, onde o retrospecto contra o Corinthians é sombrio. O Fortaleza jamais venceu o Timão como visitante. Em 17 confrontos na casa corintiana, o Tricolor acumulou 11 derrotas e seis empates.

Leia mais Lucero e Pochettino somam apenas uma participação em gol nos últimos cinco jogos do Fortaleza

Fortaleza vê fim de sequência invicta de 21 jogos em casa com derrota para Corinthians

Sul-Americana: assista aos melhores momentos de Fortaleza 0x2 Corinthians

Tinga admite atuação ruim do Fortaleza, pede apoio da torcida e crê em reação na Sula Sobre o assunto Lucero e Pochettino somam apenas uma participação em gol nos últimos cinco jogos do Fortaleza

Fortaleza vê fim de sequência invicta de 21 jogos em casa com derrota para Corinthians

Sul-Americana: assista aos melhores momentos de Fortaleza 0x2 Corinthians

Tinga admite atuação ruim do Fortaleza, pede apoio da torcida e crê em reação na Sula

A missão, que já seria difícil, ganha contornos de quase impossibilidade quando se observa que o Fortaleza só conseguiu marcar dois gols em apenas dois jogos fora de casa contra o Corinthians, em 2006 e 2019, quando empatou em 2 a 2 e perdeu por 3 a 2, respectivamente, no Brasileirão. Em dez partidas neste recorte de visitante, o Leão sequer balançou as redes, enquanto em outras cinco fez somente um tento.

Para carimbar a classificação, o Tricolor precisa superar os paulistas por pelo menos dois gols de diferença para forçar os pênaltis. Cenário dificílimo.

Apesar do histórico negativo, o Fortaleza tem capacidade para reverter a situação. A equipe de Juan Pablo Vojvoda já mostrou, em outras ocasiões, sua resiliência e qualidade para se reinventar em momentos difíceis.

Contudo, é preciso uma mudança drástica de postura. No jogo de ida, a equipe cearense nunca tomou as rédeas da partida, sendo totalmente neutralizada pelo Corinthians. Faltou agressividade, intensidade e precisão, enquanto o adversário se mostrou muito mais eficaz nas chances criadas e dominou as ações ofensivas.

O cenário de quatro partidas sem vencer evidencia uma queda de rendimento preocupante. Entretanto, o confronto contra o Bahia, no próximo sábado, pode servir como um divisor de águas. É a oportunidade perfeita para o escrete do Pici recuperar o futebol que o colocou como uma das equipes mais temidas da temporada e resgatar a confiança antes do desafio na Arena Corinthians.

Para sonhar com a semifinal, o Fortaleza precisará jogar um futebol quase perfeito em São Paulo, algo que ainda não conseguiu fazer em seus confrontos históricos contra o Corinthians fora de casa.