Vojvoda x Ceni, Caio Alexandre e torcida do Leão: Fortaleza x Bahia promete tensão e emoção

Foto: Letícia Martins/EC Bahia Volante Caio Alexandre e atacante Lucero disputam lance no jogo Bahia x Fortaleza, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

O embate nordestino entre Fortaleza e Bahia, válido pela 27ª rodada do Brasileirão, em pleno Castelão, tem um pré-jogo saboroso com tempero carregado. Isso porque o duelo põe frente a frente dois dos maiores técnicos da história do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda e Rogério Ceni, que agora estará do lado oposto, como comandante do Esquadrão. Além disso, o reencontro do volante Caio Alexandre, ex-Fortaleza, com a torcida tricolor do Pici promete apimentar ainda mais o clima da partida.

Vojvoda x Ceni: um reencontro com histórico desequilibrado

Vojvoda, que marcou a história do Fortaleza ao consolidar a equipe entre as principais do Brasil nos últimos anos, enfrenta Ceni, o treinador que iniciou a revolução no clube cearense. Este confronto pessoal, no entanto, traz números desfavoráveis para o argentino.

Nos seis duelos anteriores entre os dois treinadores, Vojvoda venceu apenas uma vez, enquanto Ceni saiu vitorioso em três oportunidades, com dois empates fechando o retrospecto.

Vojvoda chega ao confronto num contexto de pressão depois de quatro partidas sem vencer, queda de liderança da Série A para a terceira posição e derrota dura no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, para o Corinthians, no Gigante da Boa Vista.

Por outro lado, Ceni conseguiu um alívio para retomar a confiança justamente na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Os baianos bateram o Atlético-MG com um imponente 3 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O triunfo em casa freou uma sequência de quatro partidas sem vencer, incluindo eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo.

Caio Alexandre: de herói a vilão no Pici



A "pimenta" neste tempero é o reencontro de Caio Alexandre, que saiu pelas portas dos fundos do clube do Pici, com a torcida do Fortaleza no Castelão. Certamente vai ser vaiado, pressionado e xingado pelos torcedores que veem a transferência do volante para o time baiano como um misto de traição e ingratidão.

No jogo entre Bahia e Fortaleza em Salvador, no primeiro turno do Brasileirão, Caio Alexandre esteve em campo e ajudou o Esquadrão a conquistar o triunfo por 1 a 0. Mas ali o apoio em massa no estádio era da torcida do Tricolor da Boa Terra. A atmosfera no Castelão será absolutamente inversa.

A importância dos três pontos

O clássico nordestino não é apenas um confronto de egos e reencontros, mas tem também um peso gigantesco para a tabela. Para o Fortaleza, uma vitória significa muito mais do que se recuperar na competição. O time busca voltar à vice-liderança e retomar a briga pelo título, algo que parecia possível há poucas rodadas.

A torcida espera que o elenco de Vojvoda reencontre o bom futebol que levou o Tricolor a uma série invicta e à liderança da competição.

Para o Bahia, vencer no Castelão pode significar um salto importante rumo às primeiras posições e consolidar o time entre os postulantes a uma vaga na Libertadores.

O confronto promete ser equilibrado, tenso e cheio de ingredientes emocionais. Vojvoda e Ceni, Caio Alexandre e a torcida do Fortaleza, o embate entre nordestinos: tudo isso estará em jogo, com três pontos que podem definir os rumos de ambas as equipes no Brasileirão.