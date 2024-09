Com Recalde decisivo e defesa sólida, Ceará mostra força e cola no G-4

Foto: MICHAEL DOUGLAS/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO CE - SÉRIE B/CEARÁ X BRUSQUE - ESPORTES CE - SÉRIE B/CEARÁ X BRUSQUE - ESPORTES - Lance da partida entre as equipes do Ceará e do Brusque, válida da 29° rodada do Campeonato Brasileiro série B 2024, disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), na noite desta sexta-feira (27)

A vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Brusque foi fundamental para manter o time na disputa pelo G-4. Autor do gol do triunfo, Jorge Recalde tem mostrado evolução significativa sob o comando de Léo Condé. O paraguaio, que começou como titular devido à lesão de Mugni, marcou seu terceiro gol nos últimos seis jogos, consolidando-se como uma peça importante para o time alvinegro.

Antes decepcionante sob o comando de Vagner Mancini, Recalde passou por uma transformação com Condé, quase como um "reforço caseiro" que deu certo. É um jogador que pode ajudar bastante o Ceará na reta final da Segundona.

Durante os 90 minutos, o Ceará dominou amplamente as ações ofensivas, mas pecou nas finalizações. O placar de 1 a 0 pode parecer magro diante da superioridade apresentada, mas foi suficiente para somar três pontos cruciais na reta final da competição. O Brusque, que se defendeu como pôde, mal ofereceu perigo ao Ceará, o que ressalta o controle do time cearense no jogo.

No primeiro tempo, o Alvinegro teve três chances claras de abrir o placar. Duas delas surgiram nos pés de Erick Pulga, que perdeu ambas de forma inacreditável, e a terceira veio em um cabeceio de Aylon, que exigiu uma defesa espetacular do goleiro do Brusque.

Na segunda etapa, o Ceará manteve o controle, mas as chances de gol continuaram a ser escassas. Porém, quando a oportunidade clara apareceu, Recalde estava lá para aproveitar e balançar as redes, garantindo a segunda vitória consecutiva do Vovô.

Outro aspecto a ser destacado foi o desempenho defensivo do Ceará. Conhecido por sua vulnerabilidade ao longo da Série B, o sistema defensivo conseguiu, pela segunda partida consecutiva, não sofrer gols. Essa melhora na defesa é crucial para as ambições do time cearense, que depende de uma zaga sólida para continuar sonhando com o acesso.

A segurança defensiva, aliada ao domínio ofensivo, dá esperanças de que o Ceará pode manter essa crescente e brigar até o final por uma vaga na Série A.

Com a vitória, o Ceará chega aos 45 pontos e encosta no G-4, renovando a confiança da torcida e da equipe para as rodadas decisivas que estão por vir.

O que falta ao Alvinegro é regularidade. Por vezes, nesta Série B, a equipe engatou uma sequência positiva, mas logo tropeçava outra vez.

As últimas vitórias mostraram a evolução da equipe. Mas é preciso seguir crescendo e pontuando para entrar no G-4 e permanecer por lá. O próximo desafio é contra o Sport em clima de "final".