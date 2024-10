Rodada não ajuda, e Ceará segue a 5 pontos do G-4 na reta final da Série B

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Erick Pulga, atacante do Ceará, durante jogo contra o Paysandu no Castelão

Faltam quatro rodadas para o fim da Série B, e o Ceará precisa reverter uma desvantagem de cinco pontos em relação ao G-4 para conquistar o acesso. Difícil, mas não impossível. É um cenário onde o Alvinegro precisa vencer seus jogos na reta final e ainda contar com tropeços dos concorrentes.

Apesar da vitória sobre o Paysandu por 2 a 1, diante de um Castelão lotado, o Ceará viu a distância para o G-4 permanecer inalterada. A 34ª rodada da Série B não foi favorável às pretensões do Vovô, que não pode pensar em qualquer outro resultado que não seja a vitória até o fim da competição.

Na noite de terça-feira, 29, o Novorizontino, último concorrente do Ceará a jogar na rodada, venceu o Guarani fora de casa por 2 a 0, em uma partida tranquila. Com o resultado, o Tigre paulista chegou aos 60 pontos.

Leia mais João Paulo pede 50 mil torcedores em Ceará x Avaí para "manter viva a chance de acesso"

Saulo destaca mentalidade do Ceará na briga pelo acesso e afirma "secar" concorrentes

Saulo relembra deslumbre de João Pedro com torcida do Ceará: "Que loucura é isso" Sobre o assunto João Paulo pede 50 mil torcedores em Ceará x Avaí para "manter viva a chance de acesso"

Saulo destaca mentalidade do Ceará na briga pelo acesso e afirma "secar" concorrentes

Saulo relembra deslumbre de João Pedro com torcida do Ceará: "Que loucura é isso"

A diferença de cinco pontos manteve-se também porque o Mirassol (4º colocado) venceu a Ponte Preta em casa, no sábado, alcançando os 59 pontos. O Sport, 3º colocado, também soma 59 pontos, mas foi derrotado pelo América-MG fora de casa, sendo o único time do G-4 que tropeçou na 34ª rodada.

O líder Santos, por sua vez, superou o Ituano fora de casa e chegou aos 62 pontos, isolando-se no topo da tabela.

Embora o Ceará venha de uma sequência positiva nos últimos sete jogos (cinco vitórias e duas derrotas), seus concorrentes também mostram consistência. O Mirassol, que parece ser o principal rival do Alvinegro por uma vaga no G-4, soma três vitórias consecutivas.

Não adianta olhar para o líder Santos, que já encaminhou o acesso e desponta como favorito ao título. O Peixe, inclusive, vem de duas vitórias seguidas, uma delas justamente sobre o Ceará.

Depois de uma sequência de três derrotas, o Novorizontino se recuperou com duas vitórias seguidas. Já o Sport, embora tenha perdido para o América-MG, acumula apenas dois reveses nos últimos 13 jogos.

Tudo pode acontecer nas quatro rodadas finais, mas confesso que minhas expectativas em relação ao Ceará são limitadas, considerando o histórico pouco confiável do time ao longo da Série B. Nos momentos decisivos para entrar no G-4, o Vovô não correspondeu. Prefiro aguardar com cautela as cenas dos próximos capítulos.

E qual a sua opinião, torcedor? Manda para o meu email: lucasmota@opovo.com.br