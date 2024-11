Após vencer em casa, Ceará "seca" Sport e Mirassol para seguir a dois pontos do G-4

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Jogadores do Vovô celebram gol na vitória sobre os catarinenses

É hora de ligar o secador. O Ceará fez o dever de casa ao bater o Avaí por 2 a 0, no Castelão, alcançou os 57 pontos e se colocou a dois pontos do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a 35ª rodada será concluída apenas nesta terça-feira, 5, e a equipe cearense torce por pelo menos uma derrota de Sport-PE ou Mirassol-SP para manter esta distância.

Um resultado negativo de um dos times possibilitará ao Vovô terminar a rodada a dois pontos do G-4 e ter a chance de entrar na zona de acesso na jornada seguinte da Série B. O clube pernambucano joga nesta segunda-feira, 4, diante do Operário-PR, em Ponta Grossa-PR. Já o escrete paulista tem compromisso em casa nesta terça contra o Coritiba.

Sport e Mirassol são 3º e 4º colocados da Série B, respectivamente, com 59 pontos. O Leão da Ilha perdeu fora de casa na última rodada para o América-MG e acendeu o sinal alerta em meio à concorrência com o Ceará. O Rubro-Negro encara o Operário em duelo com sabor de revanche, tendo em vista que foi derrotado pelos paranaenses, no Recife, no último dia 16 de outubro, em jogo atrasado da 16ª rodada.

Por outro lado, o Leão Caipira chega embalado para enfrentar o Coritiba-PR. O time do interior paulista acumula três vitórias seguidas na Segundona e está invicto há seis jogos como mandante.

Na reta final da competição, a briga do Ceará por uma vaga no G-4 deve se desenhar mesmo com Sport e Mirassol. Os outros dois integrantes da zona de acesso, o líder Santos-SP e o vice Novorizontino-SP, estão com situações encaminhadas.

O Peixe, 1º colocado com 65 pontos, dominou o Vila Nova-GO, na Vila Belmiro-SP, e venceu por 3 a 0 na 35ª rodada. Enquanto isso, o Tigre paulista superou a Chapecoense-SC por 2 a 0 fora de casa.