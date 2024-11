Ceará no G-4 e a 180 minutos da Série A: a noite mágica de Saulo Mineiro rumo ao acesso

Foto: Stephan Eilert/ Ceará SC Saulo Mineiro, atacante do Ceará, marcou hat-trick na vitória sobre o Botafogo-SP

Uma noite memorável de Saulo Mineiro, vitória por 4 a 1 fora de casa e os três pontos mais valiosos da temporada. A duas rodadas do fim, o Ceará ultrapassou o Sport e entrou no G-4 da Série B, firme na briga pelo acesso.

Durante 35 rodadas, o Alvinegro "bateu na trave" para alcançar o grupo de elite. A dificuldade de manter uma sequência de vitórias e os tropeços em momentos cruciais custaram caro. Mas no jogo mais decisivo até então, o elenco se impôs e aproveitou a chance de ouro, combinando o próprio esforço com o tropeço improvável do Sport em casa, que pavimentou o caminho para a entrada no G-4.

O desafio contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, trazia o peso de uma campanha irregular fora de casa, o ponto fraco do Ceará na Série B. Uma performance mais consistente como visitante poderia ter facilitado a situação na reta final, mas, nesse momento crítico, o time mostrou postura.

O primeiro tempo foi truncado, e o placar de 1 a 0 ao intervalo só foi possível graças a Saulo Mineiro, que sofreu e converteu o pênalti para abrir a vantagem. A segunda etapa trouxe um Ceará ainda mais concentrado, e Saulo Mineiro retornou ao campo com uma postura decisiva. Fez a sua melhor atuação com a camisa alvinegra em mais de 100 exibições.

Mesmo com o gol-relâmpago do Botafogo-SP, que gerou tensão na torcida, Saulo foi implacável. Ele colocou o Vovô à frente com um golaço individual e em seguida serviu Erick Pulga para ampliar.

E ainda teve tempo de Saulo marcar o seu terceiro no jogo e transformar a vitória do Ceará em goleada.

Agora, o Ceará entra no G-4 com moral elevada, enquanto o Sport chega pressionado às duas rodadas finais. Faltam apenas 180 minutos para que o Alvinegro confirme o retorno à Série A. Com o América-MG, sem mais pretensões na competição, no Castelão, e o rebaixado Guarani fora de casa, o Ceará está perto de transformar essa fase final em uma conquista épica.