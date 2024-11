Volta do 3-5-2 e meio forte: as soluções de Vojvoda para o Fortaleza na reta final da Série A

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 21.09.2024: Vojvoda. Fortaleza x Bahia. Arena Castelão, campeonato brasileiro série A. (Foto: Aurélio Alves / O POVO)

A fuga do óbvio é uma constância no trabalho de Juan Pablo Vojvoda. Essa imprevisibilidade dificulta prever sua escalação a cada rodada. Mas certo mesmo é que o argentino, independentemente do tamanho do desafio ou do nível de dificuldade, sempre encontra uma solução.

Isso se tornou uma característica na condução do treinador à frente do Fortaleza ao longo de quatro temporadas, quando colecionou recordes, títulos, terminou todas as edições da Série A dentro do G-10 e assegurou classificações para torneios internacionais.

As duas vitórias maiúsculas sobre o Juventude e o Vasco, além do empate em 2 a 2 com o Palmeiras - vale lembrar que o Tricolor foi prejudicado pela arbitragem -, coroam o novo momento do Leão, marcado por mudanças táticas no time. Vojvoda retomou o esquema 3-5-2, com variações durante os jogos, e reforçou o meio de campo. Com a classificação antecipada para a Libertadores, a equipe cearense chega às últimas cinco rodadas do Brasileirão a apenas cinco pontos do líder Botafogo e um ponto atrás do vice-líder Palmeiras.

A equipe atravessou recentemente um período de oscilações, com desempenho abaixo do esperado. Nesse período, o time do Pici se distanciou da liderança no campeonato e foi eliminado pelo Corinthians na Sul-Americana.

Quando os questionamentos começavam a crescer sobre as atuações, Vojvoda achou um caminho para retomar as vitórias. Resolveu apostar outra vez no esquema de 3-5-2, com um time compacto e forte no meio de campo, tanto na recuperação da bola quanto na criação de transições rápidas. O jogo objetivo, característico dos melhores momentos do Fortaleza em 2024, permanece presente.

Num cenário em que dois protagonistas do ano vivem uma fase difícil, Vojvoda apostou no coletivo. Mesmo sem os gols de Lucero, que não marca há mais de 80 dias, e os passes decisivos de Pochettino, que ficou quatro meses sem uma assistência, o treinador argentino encontrou um jeito para seguir competitivo e conquistar resultados.

Foi desta forma que o Fortaleza somou sete pontos nos últimos três jogos, marcando oito gols e sofrendo apenas dois, provenientes de pênaltis questionáveis.

O trio de meio de campo - Rossetto, Martínez e Hércules - virou protagonista na equipe. A bola passa a todo momento pelos pés criativos da trinca. Martínez e Hércules, por sinal, ganharam mais liberdade para flutuar, ocupar o campo ofensivo e concluir as jogadas.

Na ala esquerda, Mancuso, lateral-direito de origem, tem feito movimentações semelhantes ao que Lucas Crispim fazia, quando cumpria a mesma função naquele Fortaleza de 2021. O argentino gosta de correr por dentro, auxiliando na criação pelo meio e liberando Moisés para fazer o jogo de profundidade.

Marinho tem sido uma ótima surpresa neste fim de temporada. O jogador, que já oscilou bastante desde que chegou ao Pici, tornou-se uma peça de desequilíbrio. Moisés, formando dupla com Lucero, voltou a ser decisivo.

A cinco rodadas do fim da Série A, o Fortaleza retomou a sua competitividade. Na despedida da temporada, o Tricolor enfrenta ainda Fluminense (fora), Flamengo (casa), Vitória (fora), Atlético-GO (fora) e Internacional (casa).