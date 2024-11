João Paulo Silva teve total apoio da situação para a reeleição à presidência do Ceará

Foto: Paulo Matheus/ Press Foto Club João Paulo Silva, presidente do Ceará, na Confut Sudamericana

Ao longo da temporada, João Paulo Silva, atual presidente do Ceará, colocou em dúvida a possibilidade de se candidatar à reeleição. No entanto, a unanimidade do grupo de conselheiros na escolha de seu nome para as eleições da diretoria executiva do clube, marcadas para o dia 28 de novembro, fez o mandatário decidir buscar mais três anos de mandato.

Em agosto deste ano, João havia reafirmado, em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, o plano de não seguir no clube. Contudo, dois meses depois, o dirigente admitiu, em nova entrevista, a possibilidade de disputar a reeleição.

"Sendo bem sincero, eu não sentei com ninguém. A minha cabeça está voltada para voltarmos à Série A. Algumas pessoas me procuraram, e tenho dito a todas que não quero falar sobre isso, até porque tinha decidido que não continuaria, por vários aspectos, questões pessoais, familiares e profissionais também, mas eu gosto muito do que faço", afirmou na ocasião.

Internamente, entre os conselheiros da situação, avalia-se que não há outro nome mais bem preparado para o cargo do que João Paulo. A inscrição da sua chapa, incluindo os profissionais para os cargos de 1º e 2º vice-presidente, será feita nesta quarta-feira, 13, último dia do prazo para o registro oficial das composições candidatas à diretoria executiva.

A oposição também tem até o fim do dia para inscrever sua chapa. Nas redes sociais, o engenheiro civil Pedro Gabriel Ponte lançou sua pré-candidatura, se apresentando como o nome da oposição para concorrer ao cargo de presidente do clube.