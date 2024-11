Lucero, do Fortaleza, na mira do Palmeiras?

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Lucero comemora gol no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão, pela Série A 2024

O centroavante do Fortaleza, Juan Martín Lucero, estaria na lista de desejos do Palmeiras para a temporada de 2025. Intermediários que atuam no mercado da bola já sinalizaram aos representantes do argentino a possibilidade de uma investida do Alviverde no próximo ano, conforme apurou a coluna.

Até o momento, não houve contato oficial entre o Palmeiras e o Fortaleza sobre o atacante. Vale lembrar que Lucero renovou contrato com o Tricolor até o fim de 2027. Qualquer clube interessado precisaria, portanto, arcar com a multa rescisória para tirá-lo do Leão.

Além disso, a coluna apurou que, antes da recente renovação, o Palmeiras chegou a demonstrar interesse em Lucero, e o Boca Juniors também fez sondagens pelo atacante.

O vínculo atualizado de Lucero com o Fortaleza foi firmado em julho deste ano, estendendo-se até dezembro de 2027 – o contrato anterior ia até 2025. À época do anúncio, Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, destacou o peso do argentino para o clube.

"Lucero é um ídolo do Fortaleza e tem potencial para se tornar um dos maiores ídolos de todos os tempos. É um grande atleta, jogador diferenciado, artilheiro, muito efetivo em momentos decisivos."