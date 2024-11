O 1 a 0 mais valioso da temporada: Ceará a 90 minutos de retorno à Série A

Foto: AURELIO ALVES/O POVO Saulo Mineiro marcou o gol da vitória do Ceará sobre o América-MG e deixou o clube próximo do acesso para a Série A

O Ceará fez o que dele se esperava: vencer o América-MG em um Castelão lotado. O placar de 1 a 0 não traduz a dimensão do triunfo alvinegro nesta segunda-feira, 18. São três pontos valiosíssimos, que deixam o time de Porangabuçu a 90 minutos do tão esperado retorno à Série A.

O roteiro de “só depende de si” segue firme. Após o triunfo sobre o América-MG, o Vovô chega à última rodada dentro do G-4 da Série B. O adversário é o já rebaixado Guarani-SP, em Campinas.

Uma nova vitória sela de vez o destino do alvinegro, garantindo a volta à elite do futebol brasileiro. A situação é favorável: até com um tropeço o acesso ainda é possível, mas é claro que o Ceará não quer dar margem ao azar.

Sobre o assunto

Diante dos mineiros, o Vovô fez um primeiro tempo seguro. O gol da vitória veio em pênalti cobrado por Saulo Mineiro, peça decisiva na reta final da Série B. Na rodada anterior, o atacante já havia marcado um hat-trick na goleada sobre o Botafogo-SP.

O Ceará poderia até ter ido para o intervalo com uma vantagem mais confortável, mas desperdiçou boas chances. Essas oportunidades perdidas pesaram na segunda etapa, quando a equipe encontrou mais dificuldades para criar lances claros.

Com o placar apertado, o jogo ganhou tons de drama a cada investida do América-MG. A equipe de Léo Condé não conseguia estabilizar a partida e deixava o duelo em aberto. Um gol dos mineiros colocaria o acesso do Ceará em risco.

As substituições de Condé também não surtiram o efeito desejado. O técnico buscou mais ofensividade na tentativa de "matar o jogo", mas, na prática, isso não se concretizou.

Apesar da tensão, o 1 a 0 – o mais valioso da temporada – se manteve até o fim, levando ao delírio os mais de 63 mil alvinegros presentes no Castelão.