Resiliência do elenco e torcida protagonista: Ceará supera extracampo tumultuado em busca de acesso

Foto: Gledson Jorge / Ceará SC Torcida do Ceará tem feito a diferença para a equipe na Série B 2024

Noventa minutos separam o Ceará da Série A. O cume da montanha está próximo após uma jornada longa, árdua e repleta de altos e baixos. O elenco alvinegro é o retrato da resiliência, um sobrevivente da avalanche de problemas financeiros e políticos que marcaram 2024. E pode ser coroado com um acesso que, por muitas vezes, pareceu improvável.

Ao longo do ano, o clube enfrentou três transfer bans. O caso mais emblemático foi o de Chrystian Barletta, que acionou a Justiça por atrasos salariais, deixou o Ceará e assinou livremente com o Sport. Ainda assim, o Vovô precisará arcar com a dívida pela compra do atacante junto ao São Bernardo-SP, mesmo sem contar com ele no elenco.

Além da crise financeira, o ambiente político em Porangabuçu esteve longe de ser pacífico. Situação e oposição travaram embates intensos, e o diálogo foi substituído por um clima de disputa constante. A votação do novo estatuto do clube, marcada por polêmicas, foi um exemplo disso. O torcedor, colocado no centro dessas batalhas internas, viu frustrado o sonho de votar nas decisões do clube. E não há garantias de que isso será possível no futuro.

Apesar de um cenário tão adverso, o time mostrou competitividade ao longo do ano. Os problemas fora de campo não impediram que o Ceará erguesse a taça do Campeonato Cearense, frustrando o Fortaleza e impedindo o rival de conquistar inédito hexacampeonato estadual.

Na Série B, a trajetória foi marcada por oscilações e oportunidades perdidas de entrar no G-4, mas o grupo nunca desistiu. Um dos pontos altos da campanha foi a decisão da diretoria de trocar Vágner Mancini por Léo Condé. A mudança de comando trouxe consistência e fez o time reagir de maneira impressionante na reta final.

O grande protagonista dessa caminhada, no entanto, é a torcida. Nenhum outro personagem simboliza tanto a força do Ceará em 2024. Em meio a dificuldades financeiras e conflitos políticos, os alvinegros abraçaram o time e o impulsionaram. O recorde de público da Arena Castelão, com quase 64 mil torcedores presentes na vitória sobre o América-MG, é histórico.

Agora, o acesso está ao alcance das mãos. Resta o último passo para transformar uma temporada de superação em uma campanha memorável.