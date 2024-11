Após acesso emocionante, João Paulo Silva desabafa: "Fui rotulado por muitos como incompetente"

Foto: Aurélio Alves/OPOVO João Paulo Silva, presidente do Ceará, soma títulos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste e um acesso para a Série A

Minutos após a confirmação do acesso, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, conversou com a coluna. Emocionado, o dirigente relembrou os momentos de tensão vividos em Campinas, destacou a resiliência ao longo da temporada, expressou alívio pelo retorno do clube à Série A e desejo de renovar com o técnico Léo Condé.

"Passa muita coisa pela cabeça. Assumi o clube em um momento muito difícil. Foi um ano de resiliência. Nunca pensei em desistir. Não poderia deixar de retribuir o apoio da torcida, que trouxe mais de 3 mil torcedores aqui para ver o acesso do clube. Saímos de Campinas coroados", declarou João Paulo.

O presidente também reconheceu falhas na comunicação com a torcida e refletiu sobre as críticas recebidas ao longo da gestão. "Talvez meu maior defeito seja não me comunicar tão bem com o torcedor do Ceará. Fui rotulado por muitos como incompetente. Mas sempre tive muita resiliência na vida. Hoje, coroamos um trabalho. O Haroldo (Martins, diretor de futebol) foi essencial nesse processo, veio para somar com o mesmo pensamento. Não guardo mágoas ou rancores, prefiro não gastar energia com isso. Sou apaixonado pelo clube. Em 1 ano e 7 meses de gestão, conquistamos dois títulos (Campeonato Cearense 2024 e Copa do Nordeste 2023) e voltamos à Série A, algo em que poucos acreditavam. Saio de Campinas com a sensação de dever cumprido", afirmou.

O mandatário alvinegro também agradeceu à dedicação do elenco em uma temporada marcada por altos e baixos, além de desafios financeiros. "Ao longo dessa jornada, tivemos atrasos salariais, mas isso não foi um problema. Sempre dei explicações ao grupo e agradeci no vestiário. Nunca terceirizei a culpa para ninguém. O ano termina da melhor maneira possível", pontuou.

João Paulo Silva tentará a reeleição no próximo dia 28. Caso seja escolhido para seguir à frente do clube pelos próximos três anos, o dirigente tem como prioridade a renovação do contrato do técnico Léo Condé, que se encerra em 30 de novembro.

"Falei com ele (após o acesso), agradeci pelo trabalho dele. Caso seja eleito, na quinta (dia 28 de novembro), vou ligar para ele. Ele merece", disse João Paulo.