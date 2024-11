Antes de sair de férias, Léo Condé sinaliza desejo de renovar com o Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Léo Condé conduziu o Ceará na campanha de volta à Série A

Após assegurar o acesso do Ceará à Série A, o técnico Léo Condé embarcará nesta quarta-feira, 27, para Juiz de Fora (MG), onde passará as férias ao lado da família. Antes de partir, no entanto, o treinador deixou clara à diretoria alvinegra sua vontade de continuar no clube para a temporada de 2025, conforme apurou a coluna.

O comandante, que liderou a reação do Vovô na Série B até a conquista do acesso, aguarda agora o desfecho das eleições presidenciais do clube, marcadas para esta quinta-feira, 28. Caso o atual presidente João Paulo Silva seja reeleito, a expectativa é de que as negociações com os representantes de Condé comecem já na sexta-feira, 29.

A tendência é de que a diretoria ofereça ao técnico uma renovação contratual por mais um ano. O atual vínculo de Condé com o Ceará se encerra no próximo dia 30 de novembro.

Contratado na 14ª rodada da Série B, Léo Condé teve papel fundamental na recuperação da equipe. Sob seu comando, o Ceará disputou 23 partidas, conquistando 13 vitórias, três empates e sofrendo sete derrotas, com um aproveitamento de quase 61%. O desempenho foi suficiente para recolocar o clube cearense na elite do futebol brasileiro.