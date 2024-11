Exclusivo | Marcelo Paz articula chapa única nas eleições do Fortaleza; confira os candidatos

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em entrevista coletiva no Pici

Com uma articulação conduzida por Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, o clube terá chapa única nas eleições para a presidência da Diretoria Executiva, além do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho de Ética. O prazo para inscrições no processo eleitoral encerrou-se na última segunda-feira, 25, consolidando um cenário de consenso interno.

De acordo com apuração da coluna, a construção da coalizão entre diferentes alas políticas do Fortaleza foi viabilizada por uma atuação decisiva de Paz nos bastidores. O objetivo central da estratégia é assegurar a continuidade de um ambiente harmônico e de governança unificada em todos os setores do clube.

No xadrez político do Pici, uma das movimentações importantes recentes foi a do atual presidente do Leão, Alex Santiago, que cumprirá o seu mandato até o fim da temporada e assumirá posteriormente o cargo de diretor de futebol da SAF, a convite de Paz. Essa transição reforça o alinhamento estratégico entre a gestão do clube e da SAF.

Com o redesenho dos papéis, Rolim Machado, atual presidente do Conselho de Administração da SAF, deixará o cargo para ser o candidato à presidência do clube. Sua liderança será formalizada no processo eleitoral com chapa única, uma prova da convergência política articulada no Pici.

A composição da chapa conta ainda com Wendell Regadas como candidato à presidência do Conselho Deliberativo, Paulo Moreira para o Conselho Fiscal e Hernany Gurgel para o Conselho de Ética. A eleição está marcada para o dia 14 de dezembro.

Chapa única nas eleições do Fortaleza Esporte Clube:

Diretoria Executiva - Rolim Machado

Conselho Deliberativo - Wendell Regadas

Conselho Fiscal - Paulo Moreira

Conselho de Ética - Hernany Gurgel