Saiba como o Fortaleza entrou no circuito de pré-temporada nos Estados Unidos

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Fortaleza dá passo importante na internacionalização da marca tricolor com pré-temporada nos Estados Unidos

O Fortaleza deu um importante passo no crescimento e na internacionalização de sua marca ao confirmar sua primeira participação no torneio amistoso Orlando Cup - Pro Series, nos Estados Unidos. O evento está previsto para acontecer entre os dias 11 e 19 de janeiro de 2025 e marca a entrada do Tricolor de Aço no circuito de pré-temporada norte-americano. A iniciativa reforça o momento de ascensão do clube, que nos últimos anos acumulou campanhas relevantes na Série A do Campeonato Brasileiro e competições continentais, como a Sul-Americana e a Libertadores.

A confirmação da presença do Fortaleza no torneio é resultado de um processo iniciado em junho deste ano. Os organizadores do Orlando Cup, já familiarizados com Marcelo Paz em eventos e palestras do setor esportivo, procuraram o dirigente e demonstraram interesse no clube cearense, destacando o impacto positivo que ele tem gerado no futebol brasileiro nos últimos anos.

Após o convite, Marcelo Paz apresentou a proposta aos membros do Departamento de Futebol e ao então presidente do clube, Alex Santiago. O projeto foi plenamente acolhido por todos e contou também com a aprovação integral da comissão técnica, que viu na oportunidade um modelo ideal de preparação para a temporada 2025.

Embora o evento aconteça em um cenário festivo, a viagem aos Estados Unidos está sendo encarada como uma chance de realizar uma pré-temporada de alto nível. Internamente, a visão compartilhada é de que o Fortaleza não está indo para "passeio", mas sim para um trabalho focado e planejado que visa manter o clube competitivo em todas as frentes do próximo ano, quando o Leão tem pela frente Série A, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.

Imersão nos Estados Unidos: logística e cuidado na preparação

Para garantir que todos os aspectos da viagem fossem cuidadosamente planejados, o supervisor de futebol do Fortaleza, Júlio Manso, passou três dias nos Estados Unidos analisando as melhores condições logísticas. Hospedagem, alimentação, locais de descanso, estrutura de academia e outros detalhes necessários para um ambiente de excelência foram levantados e alinhados com o Departamento de Futebol, que tem tratado a pré-temporada com o mesmo nível de atenção de suas competições oficiais.