Mercado da bola do Ceará: Bahia abre conversas com empresário de Pulga

Foto: Aurélio Alves / O POVO Erick Pulga comemora gol marcado contra Vila Nova pela Série B 2024 (Foto: Aurélio Alves / O POVO)

O único clube que efetivamente se movimentou no mercado da bola por Erick Pulga, destaque do Ceará na temporada de 2024, foi o Bahia. Representantes do grupo City, responsável por comandar a SAF do tricolor baiano, entraram em contato com o empresário do atacante e abriram conversas para uma possível transação, conforme a coluna apurou.

A diretoria do Ceará, inclusive, foi informada sobre este contato inicial. O Alvinegro já deixou claro para o staff de Pulga o valor, mantido em sigilo, que aceita para abrir conversas sobre uma negociação. O atacante tem vínculo com o time cearense até o fim de 2026.

Anteriormente, um clube da MLS procurou o presidente João Paulo Silva interessado em contratar Erick Pulga. Entretanto, a proposta foi considerada baixíssima, e as negociações não avançaram.

O Ceará é dono de 40% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos, que terminou como artilheiro do Vovô com 22 gols e da Série B com 13. O Atlético-CE tem 50% e o Ferroviário, 10%. O clube do Porangabuçu, que possui 100% dos direitos federativos do atleta, é quem tem autonomia de negociação no mercado.