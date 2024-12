Ceará domina estatísticas ofensivas na Série B e tem menor média de tempo para marcar gols

Foto: Aurélio Alves / O POVO Erick Pulga, Aylon e Saulo Mineiro foram os artilheiros do Ceará na temporada 2024

O ataque do Ceará foi um dos grandes destaques na campanha de acesso na Série B 2024. Com um estilo de jogo eficiente e números expressivos, o Alvinegro se consolidou como o time mais letal da competição, destacando-se em diversos aspectos que explicam sua posição de protagonismo na disputa. A coluna teve acesso às estatísticas do relatório do departamento de análise de dados e de fisiologia do Vovô.

Com 59 gols marcados, o Ceará terminou a Série B com o ataque mais goleador. O escrete alvinegro também foi o time que teve a menor média de tempo para balançar as redes: apenas 56 minutos, um índice que reflete a consistência de seu setor ofensivo na conclusão das jogadas.

Além disso, o Ceará foi o time com mais ataques que resultaram em gols na competição, um dado que reforça a capacidade da equipe em transformar volume ofensivo em resultados concretos. Mesmo em jogadas que não terminam com bola na rede, o Vovô terminou na segunda colocação na Série B em ataques que culminam em finalizações, ficando atrás apenas do campeão Santos.

Qualidade das finalizações do Ceará

A qualidade das finalizações é outro ponto de destaque. O Ceará teve a terceira maior taxa de conversão de arremates da Série B, com 10,9% de aproveitamento.

A equipe também apresentou equilíbrio nas situações de jogo que geram finalizações na Série B:

140 finalizações em organização ofensiva (3ª posição)

19 finalizações em transição ofensiva (4ª posição)

102 finalizações de bola parada (5ª posição)

Outro dado que ressalta a presença e a força do ataque do Porangabuçu é a finalização de dentro da área. O Vovô ficou em segundo lugar neste quesito, com 60,3% de chutes originados nessa zona.