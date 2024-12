Exclusivo | Ceará prepara maior orçamento da história do clube no retorno à Série A; saiba detalhes

Foto: Matheus Souza Sede do Ceará Sporting Club, em Porangabuçu

Com o acesso à Série A garantido, o Ceará já se movimenta nos bastidores com foco na temporada de 2025. A coluna apurou com exclusividade que o orçamento previsto para o próximo ano será de aproximadamente R$ 180 milhões, o maior da história do clube. A proposta orçamentária será apresentada em breve ao Conselho Deliberativo para aprovação.

A previsão é destinar cerca de 60% desse valor ao futebol profissional, considerando os desafios da Série A do Campeonato Brasileiro, além das disputas do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil.

Leia mais Clube russo tem interesse em Pulga, do Ceará, e sinaliza proposta de quase R$ 20 milhões

Avaí anuncia contratação do atacante Cléber, ex-Ceará, até o fim de 2025

Presidente do Ceará nega contato com Vina e Sobral, mas elogia: "Bons jogadores"

Ceará quer reapresentação com pelo menos 80% do elenco definido, diz presidente Sobre o assunto Clube russo tem interesse em Pulga, do Ceará, e sinaliza proposta de quase R$ 20 milhões

Avaí anuncia contratação do atacante Cléber, ex-Ceará, até o fim de 2025

Presidente do Ceará nega contato com Vina e Sobral, mas elogia: "Bons jogadores"

Ceará quer reapresentação com pelo menos 80% do elenco definido, diz presidente

Em 2024, o Ceará trabalhou com um orçamento aprovado de R$ 149 milhões, que era o terceiro maior da história do clube. O recorde de arrecadação até então foi registrado em 2022, ano em que o time acabou rebaixado à Série B, com receitas de R$ 163,8 milhões. Em 2021, o montante arrecadado foi de R$ 151 milhões.

Planejamento para 2025

O planejamento alvinegro para a próxima temporada já está em curso. O primeiro passo foi a renovação de contrato do técnico Léo Condé, responsável por conduzir o time de volta à elite do futebol brasileiro. Além disso, a diretoria trabalha para manter a composição profissional do Departamento de Futebol. O diretor Haroldo Martins, embora ainda sem confirmação oficial, deve continuar no cargo.

Em relação ao elenco, Erick Pulga, Saulo Mineiro, David Ricardo e Lourenço, peças-chave na campanha do acesso, possuem contrato vigente para 2025. Outros nomes, como Aylon e Mugni, tiveram cláusulas de renovação automática ativadas por metas atingidas. Já o volante Richardson, referência do meio-campo, está em negociação para estender seu vínculo.

Paralelamente, os dirigentes já iniciaram contatos para reforçar o time. Um dos alvos é o atacante Alesson, destaque do Vila Nova em 2024, com 20 gols marcados na temporada.