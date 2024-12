Amuleto roxo: Ceará vende 15 mil camisas em 2 meses; faturamento total chega a R$ 27 mi

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Ceará usou o uniforme roxo em sete jogos da Série B e venceu seis destes duelos na reta final da competição, carimbando o acesso para a primeira divisão

Considerado um "amuleto" na campanha do acesso à Série A em 2024, o modelo "Nação Alvinegra" — o uniforme roxo do Ceará — atingiu a marca de 15 mil camisas vendidas em pouco mais de dois meses. Segundo apuração da coluna, o faturamento total com a venda de camisas nesta temporada atingiu R$ 27 milhões, com 80 mil produtos oficiais comercializados.

Desde o final de 2019, o Ceará conta com uma marca própria, a Vozão, criada em parceria com a Bomache, referência no mercado esportivo nacional. No primeiro ano completo com a marca estampando seus uniformes, em 2020, o clube arrecadou R$ 12 milhões. Desde então, o faturamento com venda de camisas cresceu 125%, consolidando-se como uma importante fonte de receita.

A camisa roxa lançada em 2024 é vendida no site oficial da Vozão por R$ 299,90 na versão masculina. No momento, a versão feminina está indisponível na página online. Outros modelos, incluindo infantis, variam entre R$ 229,90 e R$ 343,90.

"A marca própria do Ceará é um sucesso absoluto. O torcedor abraçou e se sente representado pela Vozão, que vem mostrando todo o seu potencial ano após ano, sendo uma importante fonte de receita para o clube. Dentro desse processo de identificação e aproximação entre clube e torcedor, está a implementação do concurso Nação Alvinegra", avaliou João Costa, gerente de marketing do Ceará.

O uniforme "Nação Alvinegra" presta homenagem ao Rio Branco, clube que deu origem ao Ceará e que tinha o roxo como cor predominante. Tradicionalmente, o design do terceiro uniforme é escolhido em um concurso aberto para participação de torcedores. Neste ano, o responsável pela criação foi o alvinegro Samuel Victor Xavier de Brito, de 26 anos.

Amuleto do Ceará: a camisa roxa e sua mística

A relação mística entre o Ceará e o uniforme roxo remonta a 2015. Naquele ano, o clube viveu extremos: foi campeão invicto da Copa do Nordeste no primeiro semestre, mas enfrentou sério risco de rebaixamento à Série C na segunda metade da temporada.

Na reta final da Série B de 2015, o Ceará tinha 90% de chances de queda, segundo estatísticas da época. A reação heroica do time para se manter na Segundona contou com a chegada do técnico Lisca — quarto treinador da temporada — e o uso frequente do uniforme roxo, que passou a ser visto como um "amuleto" pela torcida.

Em 2024, a mística foi reforçada. Após o lançamento do modelo "Nação Alvinegra", em setembro, o Ceará venceu seis dos sete jogos em que usou o terceiro uniforme na reta final da Série B. A campanha culminou no acesso à Série A.

Na última rodada da Série B, jogo decisivo contra o Guarani em Campinas, o Alvinegro não pode atuar de roxo por uma determinação do rival, gerando insatisfação e desconfiança do torcedor do Vovô. Sem o terceiro uniforme, o Ceará empatou com o Bugre em 0 a 0, mas o resultado foi suficiente para retornar à Série A.