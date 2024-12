João Ricardo é eleito o melhor goleiro e integra seleção da Série A por pontuação do Sofascore

Foto: Thiago Gadelha / AFP João Ricardo, goleiro do Fortaleza, tem terceira maior nota dada pelo Sofascore entre os jogadores que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro 2024

Embora tenha ficado de fora da seleção oficial do Brasileirão Série A divulgada pela CBF e do Prêmio Bola de Prata, este realizado pela Espn, o goleiro João Ricardo, do Fortaleza, foi reconhecido como o melhor jogador da posição na competição segundo os dados do Sofascore. A plataforma, referência na análise estatística do futebol, atribuiu nota 7.42 ao arqueiro, destacando seu desempenho consistente ao longo do torneio.

João Ricardo não apenas lidera entre os goleiros, mas também figura como o terceiro jogador com maior pontuação geral entre os 11 eleitos pelo Sofascore. Ele está empatado com Raphael Veiga, do Palmeiras, e atrás apenas de Rodrigo Garro, meia do Corinthians, que obteve a melhor nota do campeonato (7.61), e Matheus Pereira, do Cruzeiro, segundo colocado com 7.51. O ranking considera apenas os jogadores que completaram 60% dos minutos disputados no torneio nacional.

A seleção do Sofascore apresenta diferenças significativas em relação à escolhida pela CBF, que teve amplo domínio de jogadores do Botafogo, campeão da Série A. Na lista da plataforma, apenas um atleta do clube carioca aparece: o volante Marlon Freitas, com média de 7.24.

Foto: SofaScore Números de João Ricardo, goleiro do Fortaleza, no Brasileirão 2024

Entre as surpresas, destaca-se a presença de Rodrigo Fagundes, zagueiro de 37 anos do rebaixado Criciúma, que terminou a temporada com média de 7.20, superando diversos atletas de clubes que permaneceram na elite do futebol brasileiro.

Melhor jogador do futebol cearense

O goleiro tricolor foi eleito o melhor jogador do futebol cearense, empatado com Erick Pulga, do Ceará, na premiação da 52ª Noite das Personalidades Esportivas. A cerimônia ocorrerá nesta segunda-feira, 9, na sede da Fiec, em Fortaleza, celebrando atletas, dirigentes e outros personagens que marcaram o ano. Entre surpresas e recordes, o evento será marcado pela homenagem ao jornalista Alan Neto, com uma comenda especial "in memoriam".

Confira abaixo a seleção do Sofascore no 4-1-4-1:

Goleiro: João Ricardo (Fortaleza | 7.42)

Defensores: William (Cruzeiro | 7.30), Rodrigo Fagundes (Criciúma | 7.20), Gabriel Xavier (Bahia | 7.18), Alexandro Bernabei (Internacional | 7.36)

Volante: Marlon Freitas (Botafogo | 7.24)

Meias ofensivos: Raphael Veiga (Palmeiras | 7.42), Rodrigo Garro (Corinthians | 7.61), Matheus Pereira (Cruzeiro | 7.51), Wesley (Internacional | 7.41)

Atacante: Yuri Alberto (Corinthians | 7.18)

Nota do Sofascore - Como funciona

"Durante 90 minutos (ou mais), até 22 jogadores estão ativos em campo e geram dados a cada movimento.

A equipe de especialistas do Sofascore criou e aperfeiçoou um algoritmo que analisa centenas de pontos de dados, recebidos dos nossos fornecedores. Encontramos uma maneira de traduzir esses dados complexos em um único número.

Analisamos inúmeras partidas de futebol passadas e ajustamos a fórmula — resultando em um algoritmo altamente sofisticado.

Durante cada partida de futebol, os dados são calculados como uma avaliação estatística do jogador em tempo real e após o término do jogo, garantindo 100% de precisão.

O mínimo necessário para gerar as primeiras avaliações são 10 minutos jogados.

Para cada jogador, a avaliação é atualizada 60 vezes durante a partida e mais algumas vezes após o apito final.

Durante cada partida, são realizadas quase 2000 iterações para todos os jogadores combinados.

O Sofascore garante que nenhum toque na bola vai passar despercebido"

O que é considerado?

"Cada jogador começa uma partida com a nota 6.5.

O algoritmo encontra um equilíbrio delicado, garantindo que todos os jogadores tenham a mesma oportunidade de alcançar a pontuação máxima de 10.

Cada categoria estatística que recebemos do nosso fornecedor de dados contribui para a avaliação, seja de forma positiva ou negativa.

Estes são apenas alguns exemplos"

Principais fatores positivos

Marcar um gol

Dar uma assistência

Criar uma grande chance

Defender um pênalti

Salvar a bola em cima da linha defensiva

Desarme decisivo como último homem

Sofrer um pênalti

Defesa difícil

Principais fatores negativos