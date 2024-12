Ceará joga com paciência para lucrar alto com Erick Pulga, tem meta mínima e negocia "fatia" maior

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Erick Pulga terminou a Série B 2024 como artilheiro da competição

Sem pressa para negociar, o Ceará aguarda a melhor proposta possível pelo atacante Erick Pulga. Até o momento, o único clube que apresentou uma oferta oficial foi o Bahia. Na mesa de negociação, o Alvinegro espera receber, no mínimo, 2 milhões de euros líquidos, aproximadamente R$ 13 milhões, conforme a coluna apurou com exclusividade.

A proposta do clube baiano foi encaminhada à diretoria alvinegra através dos representantes de Erick Pulga. Entretanto, o valor inicial foi considerado baixo pela cúpula de Porangabuçu, que trabalha com cautela e paciência.

Não houve, até o momento, qualquer contato direto entre as duas diretorias. Os agentes do atacante já estão cientes das cifras desejadas pelo Vovô.

Leia mais Ceará irá se reapresentar dia 3 de janeiro visando temporada 2025

Ceará se aproxima de acerto com Éder e Nicolas, do América-MG

Ceará lança segundo uniforme para 2025; confira valores Sobre o assunto Ceará irá se reapresentar dia 3 de janeiro visando temporada 2025

Ceará se aproxima de acerto com Éder e Nicolas, do América-MG

Ceará lança segundo uniforme para 2025; confira valores

Fatia maior

Paralelamente, o Ceará mantém conversas com Ari, ex-jogador e proprietário do Atlético-CE, clube detentor de 50% dos direitos econômicos do jogador. O objetivo da diretoria alvinegra é assegurar uma parcela maior numa futura transação envolvendo Pulga, que foi o artilheiro da Série B e do clube em 2024. Para isso, busca convencer Ari a ceder parte dos direitos econômicos do Atlético-CE em um possível acordo de transferência. No entendimento da cúpula do Vovô, o aumento dessa fatia é crucial para avançar em qualquer negociação.

Outra possibilidade em análise é a inclusão de jogadores do Bahia como parte da transação. A diretoria cearense monitora atletas do elenco baiano e considera nomes como o de Matheus Bahia, que esteve emprestado ao Vovô em 2024, caso essa opção venha a ser discutida.