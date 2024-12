Mesmo com recusa em 2025, Ceará está "apalavrado" para jogar Orlando Cup em 2026

Foto: Lucas Emanuel/FCF Ceará teve o convite renovado para participar da Orlando Cup em 2026

Apesar da recusa em participar da Orlando Cup na pré-temporada de 2025, o Ceará teve o convite renovado para a edição de 2026, conforme apurou a coluna. O clube está “apalavrado” com a organização do evento para disputar o torneio daqui a um ano.

O convite ao Ceará foi feito diretamente pelo diretor da Quality Group, Fabio Henrique, responsável pela organização da Orlando Cup, em contato com o presidente do clube, João Paulo Silva. A oportunidade de disputar já na pré-temporada de 2025 surgiu após o Atlético Nacional, da Colômbia, enfrentar problemas logísticos e anunciar desistência do torneio. Com a vaga aberta pela saída do time colombiano, o convite foi feito ao Ceará, que recusou devido à falta de tempo hábil para se preparar.

Entre as dificuldades apontadas para a recusa, estão o processo de montagem do elenco, a necessidade de logística adequada e a emissão de vistos para toda a delegação. O torneio está marcado para ocorrer entre os dias 11 e 19 de janeiro de 2025. Fortaleza e Santos já estão confirmados na competição, enquanto a organização ainda busca um terceiro clube para substituir o Atlético Nacional.

O diretor de futebol do Ceará, Haroldo Martins, esteve nesta quinta-feira, 19, no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, e detalhou as razões da recusa do Alvinegro em participar do torneio na pré-temporada de 2025.

“Pra gente, como o convite chegou de forma muito tardia, estamos em processo de montagem de elenco. Se isso tivesse chegado há um bom tempo, talvez a gente conseguisse se planejar. Mas temos a parte da logística, de vistos, de viagens, com elenco em montagem. Tem uma reforma acontecendo, tudo ao mesmo tempo, para a gente em pouquíssimo tempo planejar uma pré-temporada em outro lugar. Isso, de forma repentina, é difícil”, explicou o dirigente.

A participação do Ceará em 2026 será uma oportunidade para o clube expandir sua marca internacionalmente. A organização e o clube cearense seguirão alinhados para viabilizar a presença na próxima edição do evento.