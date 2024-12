Ceará tinha interesse em João Pedro Tchoca, mas Corinthians fez jogo duro e quer usar zagueiro

Foto: AURÉLIO ALVES João Pedro Tchoca terminou a Série B 2024 como titular no Ceará e retornará ao Corinthians para a temporada de 2025

Bastaram apenas dez jogos para João Pedro Tchoca terminar 2024 bastante valorizado. O zagueiro encerrou a Série B do Campeonato Brasileiro como titular absoluto do Ceará e peça importante na recuperação do setor na reta final da competição.

João defendeu o Ceará de agosto a novembro, na Série B, cedido por empréstimo pelo Corinthians. Com o desempenho positivo no Vovô, o clube paulista espera aproveitar o jovem defensor de 20 anos no elenco principal para a temporada de 2025.

O Alvinegro de Porangabuçu tinha o interesse de manter o zagueiro para o próximo ano, mas recebeu a negativa do Corinthians. Além do Ceará, outros clubes do futebol brasileiro e de fora do país procuraram o Timão por João Pedro. Entretanto, todas as tentativas foram rejeitadas pela diretoria paulista.

No momento, o Corinthians não tem interesse em negociar o jogador, seja por empréstimo ou por venda.

O atleta fez uma publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira, 19, se despedindo do Ceará e exaltando a chance no clube.

Veja abaixo a mensagem de despedida de João Pedro:

"Meu muito obrigado, Ceará.

O que era para ser mais um desafio, acabou se tornando um dos períodos mais importantes e de maior aprendizado para a minha carreira.

Fico feliz em poder ter contribuído na conquista de um objetivo tão importante para o clube, que era o de voltar ao lugar que o Ceará merece estar.

Só tenho a agradecer à diretoria e comissão pelas portas abertas, ao grupo por ter me abraçado mesmo chegando ao final da temporada, e à torcida pelo carinho e por ter jogado junto conosco até o final.

Foi uma honra fazer parte da família Vozão!"