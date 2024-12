Ceará mira retorno financeiro e técnico com Matheus Araújo, ex-Corinthians

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Matheus Araújo, ex-Corinthians, reforça o Ceará

O Ceará surpreendeu ao anunciar o meia Matheus Araújo, de 22 anos, formado nas categorias de base do Corinthians. A surpresa se deu pelo fato de o jogador não ter sido especulado em nenhum momento desde o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, período em que o Alvinegro intensificou sua movimentação no mercado durante o processo de reformulação do elenco.

No entanto, internamente, Matheus já estava no radar do clube há bastante tempo. A negociação era vista como desafiadora, já que o atleta era considerado uma joia da base corintiana, com histórico na seleção brasileira de base e título mundial sub-17.

Nas últimas três semanas, a diretoria alvinegra conseguiu acelerar as tratativas, alcançando um desfecho positivo. Para sacramentar o acordo, o Ceará ofereceu um contrato de três anos ao meia, que optou por não renovar com o Corinthians ao avaliar que teria poucas chances no elenco principal do time paulista.

O vínculo longo reflete a estratégia do Ceará em buscar retorno técnico e financeiro no médio e longo prazos. Diferentemente de sua trajetória no Corinthians, onde tinha concorrência pesada e oportunidades limitadas, Matheus chega ao Ceará com a promessa de espaço, minutagem e protagonismo, respaldado pelo aval do técnico Léo Condé.

Versátil, Matheus pode atuar mais adiantado, como um camisa 10, ou recuado, como primeiro ou segundo volante. No Corinthians, foi mais utilizado nas funções mais defensivas, e as chances de jogar mais avançado eram praticamente nulas, especialmente pela concorrência de nomes como Rodrigo Garro e Igor Coronado no elenco.

Além da perspectiva de maior tempo em campo, o desejo do próprio jogador foi crucial para o sucesso da negociação. Matheus gostou do projeto apresentado pelo Ceará e demonstrou interesse em vestir a camisa alvinegra, mesmo diante de outras propostas que recebeu. O papel do estafe do atleta também foi determinante para o avanço das tratativas.