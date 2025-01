Primeiras impressões sobre Pol Fernández no Fortaleza

Foto: Aurélio Alves Pol Fernández foi apresentado nessa quarta-feira, 8, no Castelão, como novo jogador do Fortaleza para a temporada de 2025

Comprometimento e entusiasmo. É assim que resumo as minhas primeiras impressões sobre Pol Fernández, que foi apresentado oficialmente como novo jogador do Fortaleza nesta quarta-feira, 8, na Arena Castelão. Trocar o Boca Juniors, multicampeão e gigante do continente, pelo Fortaleza, clube em ascensão, vai muito além de qualquer aspecto financeiro.

Causa curiosidade um movimento como esse de um jogador consolidado no clube argentino, com mais de 200 jogos, cria da base e seis títulos conquistados. Para convencer um atleta deste nível e neste contexto, é preciso fisgar e persuadir com argumentos que ultrapassam as linhas de acordos salariais. Envolve bem-estar, formato de jogo, plantel, chances de conquistas relevantes e família.

O Fortaleza já demonstrou ser um clube que, mesmo com limites financeiros mais estreitos do que os grandes clubes do futebol brasileiro, possui um ótimo poder de convencimento. Alex Santiago, hoje diretor de futebol do Tricolor, é daqueles dirigentes que não se contentam apenas com o contato online ou por telefone. Ele pega o avião, vai até a casa do jogador e conversa olho no olho.

O encontro entre Alex e Pol na casa do jogador, na Argentina, foi um ponto crucial para o desfecho positivo da negociação.

"O recebemos em casa. A verdade é que, naquela conversa, senti uma conexão muito bonita com o clube. Mantivemos contato por muitos meses, e, a partir dessa conversa, a opção do Fortaleza foi colocada na mesa como uma das primeiras. Sou muito grato aos clubes que me procuraram, graças a Deus recebi contatos, mas o projeto do Fortaleza me convenceu desde o primeiro momento", revelou o jogador na coletiva.

No papo entre os dois, o dirigente tricolor impressionou o meio-campista ao demonstrar amplo conhecimento sobre as características do argentino, quais funções poderia desempenhar no Fortaleza e como o sistema tático de Vojvoda poderia contribuir para o desempenho do volante.

Antes de qualquer contato do Fortaleza, Pol Fernández já não estava 100% satisfeito no time xeneize. Aos 33 anos, ele sentia que tinha chegado o momento de mudar de ares.

"Boca para mim é minha casa, foi onde cresci, onde vivi momentos muito bonitos e também momentos difíceis, mas sempre tentei superar e dar o meu melhor. Sou eternamente grato e sentia que havia cumprido um ciclo, que uma etapa tinha se encerrado e eu queria fechá-la para começar outra. Sentia que tinha dado tudo por aquele clube e que não poderia ajudar mais, e foi por isso que tomei a decisão de sair", contou o argentino.

As palavras, combinadas com o semblante do volante, que vestirá a camisa 5, demonstraram um jogador comprometido e entusiasmado com o novo ciclo – e inédito na carreira – no Brasil.

"Em relação à minha chegada aqui, o projeto de crescimento contínuo me fez pensar muito bem que o clube estava no momento certo para a minha chegada, para o meu perfil. Adoro isso, é um clube que cresce todos os dias nos detalhes, não apenas quando o time joga, mas no dia a dia. Tive a oportunidade de conhecer o CT, e está muito bonito. Realmente era algo que eu imaginava, e vou aproveitar ao máximo. Assim como nos exigem, vou tentar aproveitar e também exigir pelos resultados", disse ele, que esteve acompanhado de familiares, entre eles os filhos e a esposa.

O volante ex-Boca desembarca na capital cearense com status de titular absoluto do meio de campo do Fortaleza. A missão de orquestrar a construção ofensiva será do argentino, que tem a absoluta confiança de Vojvoda e da diretoria tricolor.

"A verdade é que o projeto do clube é motivador. Venho para contribuir, para tentar ajudar onde for necessário. Vou me dedicar 100%. Garanto que passarei mais tempo no CT do que na praia. Vim para trabalhar, para tentar contribuir, mas, acima de tudo, para dar minha contribuição a este grande grupo", comentou Pol.