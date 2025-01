David Luiz no Fortaleza: mais desconfiança do que entusiasmo

Foto: PAULA REIS/FLAMENGO David Luiz marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG

Antes de analisar a iminente contratação de David Luiz pelo Fortaleza, deixo claro a minha opinião: não gosto deste movimento de mercado, mas não vejo nenhum absurdo em apostar no experiente zagueiro.

Não gosto porque é um tiro a curto prazo. David, aos 37 anos, está mais próximo do fim da carreira, embora seja um jogador que se cuide bastante. Seria mais interessante buscar um defensor com perfil jovem, minutagem, protagonismo em outro clube e status de titular numa eventual chegada ao Leão, numa investida nos mesmos moldes da busca por Alexander Barboza, em 2024. Não é o caso do ex-seleção brasileira.

Barboza acabou indo para o Botafogo e terminou como o xerife da zaga, erguendo as taças do Brasileirão e da Libertadores.

Apesar das ressalvas, não acho nenhuma loucura o Fortaleza acertar com David Luiz, como alguns tentam pintar. Longe disso. Absurdo é quem classifica a contratação como horrorosa, os teimosos que não enxergam um palmo de realidade para manter uma opinião radical. O experiente defensor terá um contrato curto, de um ano, o que já diminui o risco do investimento.

David Luiz pode ajudar dentro de campo? Claro. A idade não é um empecilho intransponível. O zagueiro tem capacidade de brigar por titularidade na zaga, ainda que eu não acredite que ele passará de 40 jogos no ano. Num sistema de três zagueiros, Vojvoda terá mais uma opção para rodar o setor e manter a competitividade. Não chega com status de titular absoluto, e é importante frisar que ele deve ter uma preparação especial para evitar lesões — algo com que sofreu em 2024 — e estar apto para os principais jogos do ano.

Sem dúvida, David Luiz será o defensor mais técnico do elenco. A preocupação é o quanto o físico dele aguentará.

Esta contratação também é sobre liderança. O vestiário do Fortaleza ganhará um reforço significativo em mentalidade vencedora, numa temporada desafiadora que incluirá o retorno à Libertadores e a alta exigência na Série A, após mais um ano encerrado no G-4.

David Luiz é um jogador multicampeão, com quase 30 títulos no currículo, incluindo Champions League e Libertadores, e acostumado a jogos grandes. Vestiu as camisas dos maiores clubes do mundo. No Brasil, nos últimos quatro anos, defendeu o Flamengo. Foi titular nas finais da Libertadores, em 2021 e 2022, e da Copa do Brasil, em 2022, além de ter entrado no segundo tempo da decisão da Copa do Brasil em 2024.

David Luiz não serve mais para o Flamengo, mas pode ser uma peça útil no Fortaleza. Faz sentido um clube como o time do Pici apostar no zagueiro dentro de sua realidade.

Entretanto, ressalto novamente: não seria um jogador que eu contrataria para reforçar o Tricolor. A investida em David tem justificativas claras, mas é um movimento que vejo com mais desconfiança do que entusiasmo.