Estreia do Ceará na temporada: quem foram os destaques

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-01-2025: Pedro Henrique. Início do Campeonato Cearense, com jogo entre Ceará e Tirol, no Estádio Presidente Vargas (PV). (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Pedro Henrique e Lucas Mugni foram os principais destaques do Ceará na vitória por 2 a 1 sobre o Tirol, na estreia do Campeonato Cearense 2025. Os lances mais perigosos criados pelo Vovô passaram pelos pés da dupla. O camisa 10 deixou o gramado do Presidente Vargas como o melhor jogador da partida, participando diretamente dos dois gols do Alvinegro.

Vale ressaltar que o time comandado por Léo Condé fez dois tempos distintos. No primeiro, quando o Alvinegro teve atuação dominante diante do Tirol, as principais jogadas saíram pelo lado esquerdo, com a trinca Nicolas, Pedro Henrique e Mugni.

O gol que abriu o placar saiu em pênalti convertido por PH. Entretanto, a jogada que terminou em penalidade ocorreu com participação da dupla Mugni e Pedro.

O camisa 10 não se restringiu apenas ao lado esquerdo e flutuou por todos os espaços no campo ofensivo. Na bola parada, o argentino segue sendo homem importante da equipe. O escanteio cobrado por ele encontrou o cabeceio certeiro de Ramon Menezes, que foi titular no lugar de David Ricardo, este de saída para o Botafogo, e ampliou o placar.

Fernando Sobral foi outro que aproveitou bem a chance de estrear como titular. O jogador ajudou na marcação e na criação da equipe.

Pontos de atenção

Antes de apontar pontos negativos da estreia, é importante entender que se trata apenas do primeiro jogo do Ceará em 2025. É natural que a equipe não esteja pronta, mas sim em um momento de evolução e entrosamento. A parte física também tende a melhorar gradativamente.

Se no primeiro tempo o Vovô dominou, na segunda etapa, o escrete do Porangabuçu diminuiu a intensidade e passou a se expor defensivamente. O Tirol cresceu e explorou jogadas pelas pontas, nas costas dos defensores alvinegros.

A recomposição nos 45 minutos finais também falhou. São problemas coletivos de marcação, desencaixe, que o treinador Léo Condé certamente vai trabalhar para ajustar.

Individualmente, Keiller teve o erro mais gritante. O goleiro levou um gol em um arremate do meia Soares, da entrada da área. Era um lance defensável.

Antes disso, o arqueiro tinha dado rebote num chute de Topetti e feito o pênalti em Otacílio Marcos na sequência do lance. O goleiro alvinegro foi salvo pelo impedimento do centroavante do Tirol.

Embora veja falhas do goleiro nestas jogadas cruciais, é muito cedo para determinar o futuro do jogador no clube, como muitos torcedores já tentam fazer. É injusto cravar o destino do jogador com apenas 90 minutos. A temporada é de tiro longo, e Keiller terá muitos jogos para mostrar o seu valor.