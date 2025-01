Venda de David Ricardo: Ceará receberá todo o valor em 2025 e maior parte à vista

Foto: Matheus Souza David Ricardo foi um dos principais destaques do Ceará em 2024

O Ceará só bateu o martelo da venda de David Ricardo ao Botafogo quando recebeu garantias de recebimento da transação, selada em 1,8 milhão de dólares por 80% dos direitos econômicos do atleta. Toda a quantia será paga pelo clube carioca em 2025, sendo a maior parte dos quase R$ 11 milhões (cotação atual) à vista.

Na mesa de negociação, o Alvinegro ainda manteve 20% dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda.

Com a venda concretizada, o Vovô terá um lucro de R$ 9 milhões aproximadamente. O clube de Porangabuçu investiu R$ 1 milhão na compra de David Ricardo junto ao Fluminense-PI.

A equipe piauiense, inclusive, receberá cerca de R$ 1 milhão do valor total da venda por causa do mecanismo de mais-valia, que representa 10% do lucro obtido pelo Alvinegro na transação.

Números de David Ricardo no Ceará em 2023 e 2024

2023: 47 jogos, 3 gols e 1 assistência

2024: 46 jogos, 3 gols e 2 assistências