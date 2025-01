Pol Fernández impressiona na estreia pelo Fortaleza

Foto: Aurélio Alves/ O POVO Pol Fernández, volante do Fortaleza, em sua estreia pelo Tricolor

É prematuro tirar conclusões sobre qualquer jogador numa estreia. É evidente que há muita estrada para percorrer ao longo de 2025, mas o primeiro teste oficial de Pol Fernández com a camisa do Fortaleza deixou o torcedor tricolor empolgado. E o argentino, que esteve em campo por 90 minutos contra o Moto Club-MA, impressionou com a cadência no meio de campo, toques plásticos de trivela e a elegância com a bola no pé.

O camisa 5 do Pici encantou. As redes sociais viraram uma empolgação só na bolha tricolor. E o futebol é isso mesmo, para o bem ou para o mal, é céu ou inferno a cada partida. Nos primeiros minutos em campo, o ex-Boca Juniors entrou pela porta da frente do Olimpo no imaginário da arquibancada vermelho, azul e e branco.

Para a massa tricolor, pouco importa se do outro lado o oponente é frágil e entrou de guarda baixa. Para Pol, nada melhor do que estrear com um nível de dificuldade baixo para o seu talento acima da média. É jogo para ganhar a torcida, elevar a confiança e confirmar aquilo que se espera dele, principalmente num cenário de facilidade.

Ele veio para ser o homem da saída de bola. O primeiro volante do futebol moderno. Chegou com status de titular absoluto e principal contratação do clube para a temporada.

A chegada de Pol também abre a possibilidade de evolução de outros jogadores. Aos meias da equipe, Pochettino e Calebe, o novo camisa 5 será uma peça a mais para dividir a criação ofensiva.

O posto ocupado por Pol é o mesmo que Matheus Rossetto foi dono em 2024. Entretanto, isso não quer dizer que Rossetto se tornará reserva. Os dois podem atuar juntos, com a oportunidade do remanescente jogar mais adiantado com o argentino de primeiro volante.

O ex-Boca é um exímio marcador. Ele liderou interceptações e desarmes no clube argentino em 2024. Quem dividir com o volante o meio de campo tricolor terá liberdade e confiança para avançar e potencializar o setor ofensivo

São possibilidades que Vojvoda poderá trabalhar ao longo da temporada de 2025.

